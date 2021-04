Coronavirus en Navarra | Salud no prevé llegar al 70% de población inmune antes de septiembre

Pamplona – Habrá que esperar a después de verano para alcanzar el ansiado 70% de población vacunada, porcentaje que otorgaría la inmunidad de rebaño a la sociedad. Teniendo en cuenta que en tres meses de vacunación tan solo se ha alcanzado el 9% de personas con pauta completa no va a ser posible llegar a la primera parte del verano con el 70% de población inmune, por mucho que se aumente el ritmo de vacunación. Así lo explicó ayer el jefe de la sección de vacunación de Salud Pública, Aurelio Barricarte, que destacó, en una entrevista en la Cadena Ser, que "el 70% de población vacunada se dará a lo largo del verano, más próximo a septiembre". "Hemos estado vacunando durante 3 meses y no hemos llegado todavía al 10% de inmunes, por lo que entre mayo y junio no vamos a llegar al 70%", zanjó.

Barricarte señaló que en la Comunidad Foral hay actualmente unas 112.000 personas que ya han recibido la primera dosis de la vacuna, y las que han completado su vacunación son 49.021, tras recibir el lunes su segunda dosis 427 de ellas. En la jornada del lunes se pusieron 3.269 vacunas, lo que eleva el número de dosis administradas a 161.644, de las 196.705 recibidas hasta el momento. Además, ayer por la mañana se recibieron 1.900 dosis de AstraZeneca, mientras que las 2.050 vacunas de Janssen que estaba previsto recibir hoy no van a llegar, después de que Europa las haya paralizado por riesgo de trombos.

No obstante, continúa la vacunación con las personas de muy alto riesgo, mayores de 70 años, personas de entre 60 y 65 (con AstraZeneca) y los mayores de 80 reciben la segunda dosis. En el Área de Pamplona y Comarca, hoy se retoma la administración de dosis en el frontón de la UPNA y FOREM se habilitará sábado y domingo; también de viernes a domingo se vacunará en el antiguo colegio de los Maristas. También se vacuna en diferentes localidades del Área de Pamplona.

En el Área de Tudela, hoy se pondrán dosis en el polideportivo de Cintruénigo a 650 personas, mañana en Corella a otras 650 y el viernes en el polideportivo de Valtierra a 654 personas. En el Área de Estella, hoy se sigue vacunando en Estella, Lodosa, San Adrián, Villatuerta, Ancín-Amescoa, Allo, Viana y Los Arcos.

Críticas de CCOO Por otra parte, el sindicato CCOO exigió ayer a Salud que se vacune "adecuadamente" al personal esencial de Salud, ante la posibilidad –planteada a nivel europeo– de no poner segundas dosis de AstraZeneca. Asimismo, rechazó que tengan "un trato más propio de ciudadanos de segunda que de trabajadoras y trabajadores públicos que han estado al pie del cañón durante toda la pandemia". En un comunicado, CCOO consideró "poco tranquilizadoras" las palabras de la consejera de Salud avalando la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, "al tiempo que se paraliza la segunda dosis al personal menor de 60 años que ya ha recibido la primera".

Vacuna esta semana

Área de Pamplona. En Pamplona se vacuna en el frontón de la UPNA, en FOREM y en el antiguo colegio de los Maristas. Además se vacuna esta semana en Etxarri Aranatz, Leitza, Carcastillo, Larraga, Artajona, Puente la Reina y Olite.

Área de Tudela. Se ha vacunado ya en Buñuel y Cascante y a partir de hoy se inmuniza en Cintruénigo, Corella y Valtierra. Además, se vacuna en los centros de salud y consultorios y en el hospital Reina Sofía de Tudela.

Área de Estella. Se vacuna en Estella, Lodosa, San Adrián, Villatuerta, Ancín-Amescoa, Allo, Viana y Los Arcos.