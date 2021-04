Piden que no se llame a centros de salud para pedir cita para la vacuna

Los responsables de Osasunbidea del Gobierno de Navarra aprecian tal ansiedad en la población diana actual de la vacuna que las líneas telefónicas incluso de los centros de salud se están llegando a saturar en muchas ocasiones para realizar consultas en torno a la vacunación o pedir directamente cita. Ante esta situación, Salud recuerda que no hay que llamar a los centros de salud para solicitar cita para la vacuna y reclama tranquilidad a la ciudadanía. Por el momento, el arranque de la citación a través de SMS para a continuación obtener una cita web ha resultado un éxito porque se ha saldado con casi 4.000 personas (2.800 ya fueron solo el jueves) que ya han obtenido su cita para vacunarse en alguna de las opciones disponibles que se les ofrecían hasta el domingo de la semana próxima. Pero hay que recordar que estas personas son un grupo muy concreto: en Pamplona y Comarca, son parte del total de 74 a 79 años, que reciben un mensaje SMS en sus teléfonos móviles para que puedan solicitar la cita, bien sea a través de un enlace web a una página de Salud o bien a través del teléfono que se les indicará en el mismo mensaje. Si no obtienen la cita en un plazo de 72 horas, se les volverá a llamar en unos pocos días.

A las personas que no tienen teléfono móvil y no se puede enviar SMS y que forman parte de ese grupo de 74 a 79 años se les empezó ayer a llamar por teléfono. Salud seguirá siendo proactiva en ese sentido. Por eso piden no saturar los centros de salud con llamadas en torno a las vacunas. Si no les ha llegado un mensaje al móvil, no pueden obtener la cita a través de internet porque no tendrán activada la opción.

Además, para resolver dudas y realizar consultas propias de personas que ya tienen una cita para la vacuna, el departamento activó un teléfono de información sobre la campaña de vacunación Infovac, 948 370 120. En dicho número se recibieron 9.000 llamadas en 15 minutos el pasado jueves. Se trata de un teléfono pensado para gestionar incidencias pero donde la mayoría de personas lo están utilizando para pedir cita, que no sería su uso correcto. Este teléfono atiende todos los días, fines de semana incluidos, de 8 a 22 horas. Debido a la congestión por el alto número de consultas que está teniendo el servicio, el mismo se ha reforzado ya con personal de otros servicios para atender los tres turnos correspondientes. Asimismo, es posible formular dudas o consultas sobre la vacunación a través de los correos electrónicos vacunacion@navarra.es o txertaketa@navarra.es. En dos días se han recibido más de 1.500 emails con consultas y peticiones.

EL 96% DE LOS MAYORES DE 80 AÑOS YA TIENEN UNA DOSIS A lo largo de este viernes y durante el fin de semana, Salud continúa contactando con las personas de 80 años o más que residen en Navarra y que quedan por vacunar. En este grupo poblacional, más del 96% ha recibido al menos una dosis. El departamento de Salud recuerda que seguirá repescando a aquellos que queden pendientes.