"Este premio significa que, si te lo propones, puedes obtener buenos resultados"

Con una nota final de 9,09, Javier Goñi Calvo, vecino de Peralta es el primer estudiante de UNED Pamplona que ha recibido el Premio del Consejo Social a los mejores expedientes académicos a nivel estatal por las calificaciones obtenidas en el Curso de Acceso a la Universidad. Javier no terminó el Bachillerato porque le tocó trabajar desde muy joven, pero ahora, a sus 46 años, le ha dado cara a materias como Lengua, Inglés, Nociones Jurídicas Básicas o Matemáticas Aplicadas.



Es un ejemplo de que si se quiere, se puede: "Llevaba mucho tiempo sin estudiar. Este reconocimiento significa que, si te lo propones, puedes obtener buenos resultados. Estoy muy orgulloso de lo que he logrado y ahora me encuentro de lleno en mi segundo reto: sacarme el Grado de Psicología. El año pasado me matriculé en tres asignaturas y este curso, en cinco. Poco a poco, a mi ritmo, iré sacándome las asignaturas. Si algo bueno tiene la UNED es que, sin duda, hace honor a su slogan: Se adapta a ti y a tus ritmos de vida", cuenta el peraltés.



Nunca se hubiese presentado a los Premios a la Excelencia si no se lo llega a sugerir una compañera de clase. Por este motivo, la dedicatoria es muy amplía: "En primer lugar, se lo quiero dedicar a mi familia y, en especial, a mis padres. También quiero hacerlo extensible a mis compañeros, porque entre todos creamos un ambiente de estudio y de colaboración que nos motivó para conseguirlo, y a los tutores, porque se han dejado el alma por nosotros".



Javier, natural de Peralta, recorría casi todos los días los 60 kilómetros que le separan la localidad de la Ribera Alta de Pamplona para cursar en la UNED sus estudios de Acceso. Tras todo lo vivido en el centro, solo lamenta no haberse matriculado antes: " Es una experiencia personal increíble. Animo a todas las personas que quieran estudiar a que se apuntes en la UNED porque te formas a tu ritmo y con un equipo humano muy profesional".