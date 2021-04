Muere un niño de 16 meses tras escaparse y ser atropellado por un camión de 26 toneladas

Un niño de 16 meses ha fallecido este jueves por la noche tras ser atropellado por un camión de 26 toneladas, en la pedanía murciana de Los Dolores, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias. Los primeros indicios recabados por la Policía Local apuntan a que el atropello supuestamente se produjo cuando el pequeño salió de la casa a la calle y el chófer se encontraba dando marcha atrás.

"La puerta de la vivienda estaba abierta y el menor se ha salido a la calle en un descuido, no siendo percibido por el camión", tal y como recogía la primera notificación que realizó la Policía Local para informar a la Concejalía de Seguridad Ciudadana de Murcia del atropello mortal, ocurrido a las 21.30 horas del jueves.



"La madre está en 'shock', no es capaz de hablar, y el conductor del camión está hecho polvo porque conoce al niño y a la mujer", explicó Lola Lacárcel, miembro de la Junta Municipal de Los Dolores a El Español. "Al parecer, el accidente se ha producido con un camión, de 26 toneladas, y tres ejes, que estaba maniobrando marcha atrás para descargar al lado de la vivienda del menor. La puerta de la vivienda estaba abierta y el menor se ha salido a la calle en un descuido, no siendo percibido por el camión. Le ha pillado con la rueda trasera izquierda y los servicios sanitarios sólo han podido certificar la muerte".



El '1-1-2' recibía, a las 21.43 horas, una llamada de la Policía Nacional informando del accidente. Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, Nacional y una Unidad Móvil de Emergencias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, el menor falleció.