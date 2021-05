Isabel Sola: "En pandemia se debe vacunar a toda la población, también a menores"

Las "UCI están llenas de jóvenes"

La viróloga que codirige uno de los proyectos de vacuna que desarrolla el CSIC vaticina que, siendo optimista, su suero estará listo para ser administrado a finales de este año o principios de 2022. Isabel Sola explica, en una entrevista en Onda Vasca-Grupo Noticias, que la principal novedad de esta vacuna es que utiliza una ingeniería genética más compleja que las aprobadas hasta la actualidad, por lo que aportará una inmunidad más completa.

La investigadora del CSIC califica como "prometedora" la velocidad que ha adquirido la vacunación, y cree que si no hay problemas de suministro de dosis se podrá alcanzar el objetivo de vacunar al 70 % de la población al final del verano. Sin embargo, advierte que no hay que bajar la guardia. Cree que el hecho de que se esté demostrando que la vacunación funciona, no debe hacer que los más jóvenes se confíen. "La vacunación funciona. Protege de la enfermedad y de la transmisión, pero puede crear una falsa idea de seguridad. La gente piensa es y, por lo tanto, no vulnerable, pero ahora mismo las UCIs están llenas de jóvenes".

Sola añade que también habrá que vacunar a los menores de edad. En la semana en la que Pfizer va a solicitar autorización a la Agencia Europea del Medicamento para administrar la vacuna a la población de entre 12 y 15 años, y cuando Reino Unido ha hecho públicos sus planes para empezar a vacunar a los mayores de 12 a partir de septiembre, Sola cree que lograr la inmunidad de los menores es importante.

"En situación de pandemia debe inmunizarse a la mayor cantidad de población posible, también a los menores", explica Sola quien añade que en el momento que existan ensayos clínicos que avalen la vacunación de los menores, las autoridades deberían autorizarla.

Sobre la segunda dosis de los menores de 60 años que recibieron una primera de AstraZeneca, Sola es partidaria de administrar un segundo pinchazo de la misma vacuna puesto que es la única posibilidad avalada por los ensayos clínicos. La viróloga dice que la mezcla de vacunas es una posibilidad viable que se ha utilizado con anterioridad, pero insiste en esperar a conocer los resultados del estudio que se está desarrollando sobre esta posibilidad en Reino Unido.