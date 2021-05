Salud repesca con Pfizer y Moderna a personal esencial que no se pudo vacunar

Pamplona – El departamento de Salud ha repescado ya al 90% de los casi 6.000 sanitarios y profesionales esenciales del área de Pamplona que no pudieron vacunarse por diferentes circunstancias y lo está haciendo con Pfizer y Moderna. Esta segunda vuelta –que ya se realizó en las residencias y con sanitarios de primera línea– se inició el pasado fin de semana para los grupos de vacunación 3b (colectivos sanitarios como fisioterapeutas, podólogos, farmacéuticos, etc.), 3c (sanitarios de bajo riesgo de exposición al virus) y 6 profesionales esenciales (bomberos, policías, docentes, etc.).

Según informó ayer a este periódico el departamento de Salud, los mayores de 60 años de estos grupos ya estaban completamente inmunizados y ahora se ha iniciado la repesca de los menores de esta edad. En teoría, a estos grupos de vacunación les correspondía inocularse las dosis de AstraZeneca, de hecho, la mayoría de los profesionales que se vacunaron meses atrás lo hicieron con este fármaco. Sin embargo, el pasado 7 de abril la comisión interterritorial de Salud decidió limitar el uso de AstraZeneca tan solo a los mayores de 60 años, por lo que a todas estas personas, menores de esta edad, que quedaban pendientes de vacunar se les está inmunizando ahora con dosis de ARN mensajero, es decir, con Pfizer y Moderna.

Desde el pasado fin de semana se lleva llamando a estas personas que figuraban como pendientes y ya se ha vacunado al 90% en el Área de Pamplona, proceso que Salud espera extender al resto de áreas estos días. Según informó el departamento el lunes, en el Área de Pamplona ayer se hicieron repescas en los centros de salud de Buztintxuri, Berriozar, Orkoien, Azpilagaña, Iturrama, Milagrosa, San Juan, II Ensanche, Casco Viejo, Barañáin I, Ermitagaña y San Jorge; hoy se realizan en los centros de salud de Artajona, Olite, Ansoáin, Milagrosa, Barañáin I, Ermitagaña y San Jorge; mañana en los centros de salud de Aoiz, Aranguren, Mendillorri, Sarriguren, Burlada, Txantrea, Ansoáin, Rochapea, Villava, Azpilagaña, II Ensanche y Casco Viejo; y el viernes en Puente la Reina.

Este proceso se está solapando con la vacunación de los grupos activos. En total, está previsto administrar a lo largo de esta semana en torno a 40.000 dosis en toda Navarra, lo que supone un aumento de 3.000 vacunas sobre las casi 37.000 que se administraron la semana pasada, en la que se batió el récord de dosis inoculadas en una semana. La Comunidad Foral disponía a principios de esta semana de más de 46.000 dosis, tras las remesas recibidas el lunes y a finales de la semana pasada: 23.400 de Pfizer, 22.000 de AstraZeneca, 3.100 de Moderna y 1.800 de Janssen, que se van a administrar, principalmente, a personas de los grupos entre 60-65 años y 66-69. Además, ya se cita para los próximos días al grupo de 56-59 años.

Más de 5.000 dosis el lunes Así, Salud ha abierto esta semana vacunando a más de 5.000 personas el lunes y esta semana se acabará rondando las 90.000 personas completamente inmunes. En concreto, el lunes se inocularon 5.294 vacunas, lo que eleva las dosis administradas a 260.620, de las 301.345 recibidas. Las personas que han completado su vacunación son 79.232, tras haber recibido el lunes su segunda dosis 2.023 personas.