Navarra sigue teniendo toque de queda domingo y lunes

Navarra seguirá teniendo toque de queda al menos el domingo y el lunes ya que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) no se pronunciará hasta el martes sobre si avala o no las medidas aprobadas por el Gobierno foral una vez expirado el estado de alarma. Así las cosas, los cuerpos policiales podrán proponer para sanción a aquellas personas que incumplan esta medida durante esas noche. El TSJN entiende al igual que el Gobierno de Navarra que el cauce oportuno de consulta se abría a partir del decaimiento del estado de alarma y, por ello, no será hasta el lunes cuando reciba la Orden Foral correspondiente. Ese lunes la Fiscalía emitirá informe de la misma y los jueces responderán el martes.

Los jueces tienen que decidir si dan luz verde a la orden foral de la consejera de Salud que establece las nuevas medidas restrictivas que se aplicarán en Navarra a partir de mañana. Ahora bien, la más controvertida es el mantenimiento del toque de queda entre las 23.00 horas y las 6 de la mañana. También podrían tumbar la decisión de limitar las reuniones en domicilios a seis personas de dos unidades convivenciales.

contradicción de los jueces Los gobiernos autonómicos buscan el aval judicial para mantener alguna de las restricciones vigentes durante el estado de alarma (especialmente las que afectan a la movilidad) para mantener la transmisión del coronavirus a raya. Ya se han dado casos contradictorios con tribunales como los de Baleares y Comunidad Valenciana que han avalado medidas como el toque de queda mientras que los jueces de la CAV lo han rechazado. En Catalunya, la justicia también ha dado luz verde a la limitación de las reuniones. Los autos que avalan las restricciones consideran que estas medidas sanitarias suponen una limitación y no una suspensión de los derechos fundamentales, y que están suficientemente justificadas por la situación epidemiológica.