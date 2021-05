El pamplonés Francisco Javier Bustillo, nombrado nuevo obispo de Ajaccio (Córcega)

El pamplonés Francisco Javier Bustillo ha sido nombrado nuevo obispo de Ajaccio (Córcega) por el Papa Francisco. Bustillo, nacido el 23 de noviembre de 1968 en Pamplona, actualmente era Guardián del Convento Saint-Maximilien Kolbe en Lourdes.

Ingresó en el Seminario Menor de Baztan, inició el postulante en la Orden de los Franciscanos Conventuales en Padua (Italia), donde completó sus estudios filosóficos y teológicos en el Instituto Teológico San Antonio Doctor , obteniendo luego la licenciatura en Teología en el Institut Catholique de Toulouse en 1997. Fue ordenado sacerdote el 10 de septiembre de 1994. Ese mismo año fundó el Convento de San Bonaventura en Narbona (Francia).

Bustillo ocupa además los siguientes cargos: Guardián de la Comunidad Franciscana de Narbonne (1994-2018); Párroco de San Buenaventura en Narbonne (1994-2007); Custodio Provincial de Francia y Bélgica (2006-2018); Párroco in solidum de Sainte-Croix en Narbonnais y miembro del Consejo Episcopal de la Diócesis de Carcassonne et Narbonne (2007-2018); Vicario episcopal para Narbonnais-Corbières, Delegado para nuevos movimientos de espiritualidad y para el diálogo interreligioso (2012-2018). Desde 2018 hasta ahora ha sido Guardián del Convento Saint-Maximilien Kolbe en Lourdes, Delegado Episcopal para el Santuario de Lourdes y para la protección de menores y desde 2020 Miembro del Consejo Episcopal de la Diócesis de Tarbes et Lourdes.