El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acepta tramitar el recurso de dos de los jóvenes de Altsasu

La plataforma Altsasu Gurasoak, conformada con por los padres de los jóvenes condenados por el caso Altsasu, ha anunciado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a trámite el recurso de las abogadas de Jokin Unamuno y Ainara Urkijo. "Es previsible que el resto de recursos siga el mismo camino, pero por ahora no tenemos la confirmación", han manifestado en redes sociales. La resolución del tribunal, que puede tardar "años" en publicarse, abre la puerta a dirimir si durante el proceso judicial hubo "falta de imparcialidad, ausencia de un proceso justo y desproporción de penas", tal como denuncian las defensas.





ha venido insistiendo en que lo que les ha permitido seguir adelante durante estos más de cuatro años ha sido "el no mirar atrás y trabajar con constancia, humildad y determinación, de una manera transversal y denunciando la injusticia allá donde nos quisieran escuchar", tras el juicio por la trifulca con guardias civiles en la localidad navarra en la madrugada del 15 de octubre de 2016.El fiscal describió los hechos como uny pidió entre 12 a 62 años de prisión para los ocho acusados. La Audiencia Nacional rechazó los cargos de terrorismo, pero les condenó con sentencias que varían entre 2 y 13 años de cárcel. La fiscalía apeló la sentencia en junio de 2018, insistiendo en la existencia de terrorismo, pero fue de nuevo rechazado en marzo de 2019., madre de Unamuno, en representación de la plataforma compuesta por los padres de todos los condenados expresó en una rueda de prensa el pasado mes de enero que "ha sido una injusticia brutal y un abuso de poder total y absoluto". Además, precisaron que la situación ha sido "tremendamente dolorosa", y "no solo en lo emocional" sino también al constatar que lo que se denomina justicia, "ha sido totalmente injusta, parcial, desmesurada y no ha hecho".En esta línea, indicó que siempre han trabajado con el mismo objetivo, "denunciar la injusticia y poner foco a un montaje que ponía de manifiesto la falta de independencia judicial". Los padres y madres de los jóvenes quisieron hace una mención especial a la ciudadanía, ya que sobre todo, han estado en la calle acompañados por ellos. "Cada viernes junto a nuestro pueblo y cuando la situación lo requería, inundando las avenidas de Iruñea con manifestaciones que pasarán a la historia de Nafarroa", reconoció."Vosotros y vosotras habéis sido nuestro motor y altavoz, os lo agradeceremos siempre", manifestó, e incidió en la importancia de que quede constancia de "nuestro agradecimiento más sincero e infinito, igualmente para todas las personas de diferentes partes del mundo que nos han hecho llegar su solidaridad". Sobre este apoyo, confesó que "ha sido un bálsamo para todas nosotras, pero, sobre todo, porque nos habéis ayudado a visibilizar esta injusticia".También agradecieron a la plataforma Altsasukoak Aske! y al propio pueblo, ya que de no ser por su "inestimable" contribución, no hubiera sido posible hacer "este agotador, tortuoso y casi imposible recorrido", confesó. Tras cuatro años de lucha y tras haber alcanzado sus hijos una situación de semilibertad, el colectivo considera que ha llegado el momento de finalizar la dinámica movilizadora y organizativa que han llevado hasta la fecha como grupo.En está línea, expresó que sienten que "ha llegado el momento de hacernos a un lado y descansar". También tuvieron presentes a sus familias, que a pesar del gran dolor, les han llevado de la mano, "recogiendo nuestros pedazos cada vez que nos rompíamos, y ayudándonos a recomponernos siempre".A pesar de ello, recordó que las condenas de sus hijos. Admitido el recurso por parte de la Justicia europea, Goikoetxea precisó que "quedaría esperar posiblemente años a que adopten la resolución". A pesar de ello, indicó que son conscientes de que en cualquier caso, "no reparará la injusticia, pero quizá sirva para evitar que otras personas sufran procesos judiciales de esta naturaleza".