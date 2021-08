El papel terapéutico de la actividad física para prevenir enfermedades

PAMPLONA – Un consenso científico, suscrito (bajo el liderazgo de un catedrático de la Universidad Pública de Navarra) por los mayores expertos mundiales en prescripción de ejercicio físico, sostiene la necesidad de pautar, de forma individualizada, programas de ejercicio físico para personas mayores, "sin límite de edad e independientemente de su estado de forma, en un esfuerzo por mejorar su independencia funcional, bienestar psicológico y calidad de vida".

Este planteamiento se recoge en un artículo recién publicado en la revista The Journal of Nutrition, Health & Aging, cuyo primer autor es el investigador de la institución navarra Mikel Izquierdo Redín. Los autores del artículo recuerdan el papel terapéutico del ejercicio físico como "una estrategia adecuada para la prevención de la enfermedad como de la disminución de la capacidad funcional asociada a la edad". "La práctica insuficiente de actividad física y el exceso de conductas sedentarias factores de riesgo de mortalidad por distintas causas y enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento", señala Izquierdo. "En la actualidad, basándonos en la evidencia científica, no sería ético no prescribir ejercicio físico a las personas cuando van al médico o están ingresadas en los hospitales", añade el investigador.