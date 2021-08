Piscinas, zonas de baño naturales y helados, los principales alivios del asfixiante calor entre los pamploneses

Navarra le dio este miércoles la bienvenida a la primera gran ola de calor del verano que, según las previsiones, alcanzará este jueves su punto álgido. En los principales municipios de la comunidad se registraron temperaturas por encima de los 35 grados (35,7ºC en Pamplona, 35,4ºC en Tudela, 35,7ºC en Estella-Lizarra o 36,1ºC en Tafalla) y en las Bardenas se llegaron a rozar los 39ºC. Y si bien el calor es una molestia para muchos, e incluso un riesgo para la salud, también tiene su vertiente lúdica.

Piscinas: "Ya iba siendo hora de que hiciera calor"

Lo más demandado por la ciudadanía pamplonesa en estos días de intenso calor son sin duda las piscinas municipales. Por ejemplo, al recinto de Aranzadi ayer acudieron 1.400 personas, muchas de ellas con entrada de un día. Unos picos de visitas que tienen como consecuencia largas colas que se forman en las entradas. "Aunque está la posibilidad de coger la entrada por Internet, la gran mayoría la compra en el momento y se forman unas colas inmensas, sobre todo en horas puntas de la tarde, de 16 a 18 horas", señaló Iban Zugasti, uno de los porteros de las piscinas, quien achacó esas colas sobre todo a la falta de personal. "Estamos luchando con la empresa para que amplíe la plantilla", declaró.

Pero las colas no son un impedimento para las personas que buscan es un lugar fresco donde pasar las horas más calurosas del día. Unas temperaturas que Yolanda Guergue agradeció y aseguró que "ya iba siendo hora. En verano tiene que hacer calor, pero esta es la primera semana en la que puedes quedarte por la noche a tomar algo sin necesidad de chaqueta". Una idea con lo que su amiga Ainhoa Arantxako no estuvo de acuerdo, y confesó que "yo me he cogido la rebequica, que luego refresca, como diría mi madre". Una hábito de lo más navarro.

Zonas de baño: "El mejor sitio para estar con amigos"

Otra tradición que se fortalece estos días de verano es ver a los y las pamplonesas refrescándose en las diferentes zonas de baño naturales de la ciudad. El río Arga cuenta con multitud de áreas de fácil acceso y poca corriente, que muchas familias y cuadrillas eligen para pasar el rato. Imanol Isausti y Yago Murachole, de 14 años, junto al resto de sus amigos, pasaron ayer la tarde saltando al agua desde la Pasarela de la Magdalena. "Con este calor es el mejor sitio para estar a gusto con los amigos, así que venimos aquí y nos grabamos saltando", declaró Yago Murachole. Unas piruetas que después enseñan por las redes sociales, aunque tratan de tener el mayor cuidado posible a la hora de realizarlas. "Lo más importante es caer siempre con los pies por delante, nunca sabes lo que puede haber en el agua. Lo que no debes hacer nunca es tirarte de cabeza", advirtió Imanol Isausti.

Ocio por la ciudad: "Lo mejor, una cerveza fría"

Pero también hay planes que no implican el baño y valen también para aliviarse del calor. Un paseo entre las calles a la sombra de la parte vieja de la ciudad con parada obligatoria en alguna de las muchas heladerías de la zona. Ese fue el plan de tarde de tres jóvenes zizurtarras de 21 años que, "al no haber conseguido un coche para irnos más lejos, a algún sitio como el embalse del Yesa, nos ha parecido buena idea pasar la tarde por Pamplona", explicó Adriana Basterra mientras terminaba su tarrina de helado. Un plan que "es suficiente para lidiar con el calor. Lo importante para aguantar es que por la noche refresque", aseguró su amiga Leire Valencia. "Pero que no te engañen los helados, lo que de verdad quita el calor es una buena cerveza fría", apostilló Amagoia Acin, "pero eso lo dejamos para más tarde".