Coronavirus Navarra: la semana cierra con un 30% menos de casos pero con las UCI en riesgo muy alto

Navarra detectó el domingo 22 de agosto 87 nuevos casos de infección por Covid-19, según datos provisionales del Departamento de Salud, la cifra más baja registrada desde el pasado 30 de junio. Son 13 menos que el sábado y están por debajo de los 97 de hace 7 días y de los 191 de hace 14. Un buen dato que queda empañado por el aumento de la presión en puestos UCI, variable que se encuentra en riesgo muy alto con 30 pacientes ingresados. La semana no obstante cierra con un descenso de positivos del 30% con respecto a la anterior (928-1319), y ya van 5 desde que la curva alcanzara su pico el 15 de julio.

Ayer el barrio pamplonés de San Juan encabezó el listado diario de casos por municipios y zonas de salud, tras notificar 7 de los 27 que registró Pamplona en total. Le siguieron Corella, Tudela y Noáin, con 4, Cascante, Zizur, Milagrosa, Bera y Casco Viejo-I Ensanche de Pamplona, con 3, y con 2 Berriozar, Azagra, Cadreita, Falces, Murchante, San Jorge, Rotxapea, Ermitagaña, Mendillorri y San Adrián. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN

DOS DE CADA TRES JÓVENES DE 12 A 19 AÑOS TIENEN AL MENOS UNA DOSIS El proceso de vacunación continúa extendiéndose al margen de las vacaciones de verano y de la evolución de la pandemia. Son ya más de 446.000 las personas que son completamente inmunes en Navarra y la vacuna se va extendiendo estas semanas en las franjas más jóvenes de población, que según Salud se están sumando de forma masiva a la inmunización. Así, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad dos de cada tres jóvenes de 12 a 19 años (el 63%) ha recibido al menos una dosis. Un buen dato teniendo en cuenta que el regreso a las aulas está a la vuelta de la esquina.

Asimismo, la mitad de la población de entre 20 y 29 años (49,5%) cuenta ya con la pauta completa de la vacuna contra la covid-19. En lo que respecta al resto de grupos etarios, el 100% de los mayores de 70 años es completamente inmune; también lo es el 94,1% del grupo entre 60 y 69 años; el 91% del tramo de 50-59; el 82,2% de la población de 40-49 años; el 64,4% de la franja de 30 a 39 años; y el 13,7% del grupo de entre 12 y 19 años.

La efectividad promedio de las vacunas de COVID-19 en Navarra se estima en el 63% con una dosis y el 78% con pauta completa para prevenir casos sintomáticos del COVID-19, el 78% con una dosis y el 91% con vacunación completa para prevenir ingresos hospitalarios por COVID-19. La efectividad de la vacunación completa para prevenir ingresos en UCI y defunciones es también del 91%.

La efectividad de las vacunas para prevenir todas las infecciones, incluidas las asintomáticas, es algo inferior: del 56% con vacunación parcial y del 70% con pauta completa. Por ello, los vacunados han de mantener medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar. Conviene recordar que la protección de la vacuna no se alcanza hasta transcurridos 14 días tras la completar la pauta y que la relajación de las medidas preventivas tras recibir la primera dosis puede contrarrestar la protección que aporta la vacuna.

Desde el comienzo de la vacunación en Navarra se estima que se han prevenido por efecto directo de la vacuna unas 12.000 infecciones sintomáticas, unos 2000 ingresos hospitalarios, 150 ingresos en UCI y unas 280 defunciones por COVID-19. A este impacto hay que sumarle el efecto indirecto de reducción de la circulación de coronavirus por la creciente inmunización de la población.