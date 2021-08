La contaminación del Mar Menor amenaza el futuro del langostino

Murcia – La Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar reclamó ayer soluciones para el Mar Menor. Su patrón mayor, José Blaya, reclamó que "se abran las golas" [canales de comunicación entre el Mar Menor y el Mediterráneo] y se evite la llegada a la laguna de aguas con nutrientes, porque de no ser así "cada vez irá a peor y nos encontraremos con más problemas". La pesca se mantiene igual y las embarcaciones "están faenando", pero temen por la campaña venidera del langostino. Aunque puntualizó que el pescado que retiraron como consecuencia del episodio de anoxia era pescado que "no se suele comer, no he visto ninguna dorada ni lubina en la recogida", observaron langostinos muertos en la zona sur, donde se originó el problema y donde se suele pescar este crustáceo.

"Por eso pensamos que tendremos problemas, la campaña empieza el próximo 10 de septiembre pero hasta que no empecemos no sabemos cómo vendrá", manifestó. Blaya dejó claro que no ha visto a ningún pescador marcharse del Mar Menor para faenar al Mediterráneo. "Hay 65 embarcaciones aquí y el mes de agosto, la pesca ha sido igual, floja por la falta de oxígeno, pero para estos días que ya ha refrescado el agua se está recuperando y la pesca va a más y los pescadores aguantarán", indicó.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, resaltó la necesidad de "actuar urgentemente" para frenar el agua con nutrientes que llega al Mar Menor a través de la rambla del Albujón, y volvió a reclamar al Gobierno español "que permita a la Comunidad Autónoma poner en marcha el Colector Norte recogido en el Plan de Vertido Cero, que es imprescindible para atajar el problema". El objetivo es "acabar con los vertidos procedentes del acuífero, cuya agua es la que está aflorando por la rambla del Albujón. Y queremos hacerlo con una actuación que permita recoger esas aguas freáticas, evitar que acaben en el mar Menor y darles el tratamiento necesario para poder ser reutilizadas".

Sobre la mesa Recordó que esta petición la trasladó personalmente a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la semana pasada, y mostró su "confianza" en que la respuesta sea favorable por parte del Ministerio. "Sabemos lo que hay que hacer y estamos dispuestos a hacerlo, sólo falta que nos dejen", incidió. En este sentido, el presidente murciano recordó que "cada día la rambla del Albujón está echando al Mar Menor una media de 30 millones de litros de agua dulce y 5.000 kilos de nitratos" y lamentó que "seguirá haciéndolo, con el daño que ello supone para el Mar Menor, si nadie actúa".

Así, insistió en que "el Gobierno regional está dispuesto a asumir la ejecución del Colector Norte y su coste". La redacción fue finalizada hace dos años por la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio, y "su ejecución es urgente". El proyecto es una de las principales actuaciones recogidas en el Plan Vertido Cero, tiene un presupuesto de 70 millones de euros y supone construir 55 kilómetros de tuberías, estaciones de bombeo, una balsa de regulación y un emisario. Las soluciones "están puestas encima de la mesa; tenemos que ejecutar el Colector Norte para impedir que lleguen vertidos al Mar Menor" y el Ministerio "se tiene que replantear la decisión de no declarar la laguna zona catastrófica, por lo que espero que reflexione y se tome el Mar Menor como una cuestión de Estado", dijo Miras.

Dragar la zona. La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la presencia de maquinaria pesada en la gola de Marchamalo tras el anuncio del Gobierno murciano sobre la necesidad de llevar a cabo un dragado en esta infraestructura que es competencia del Ejecutivo español. "Se trata de una propuesta para favorecer la oxigenación del Mar Menor en la zona sur y, dada la situación por la que atravesamos, una de las pocas medidas que se pueden tomar a corto plazo según nos indican los expertos", apuntó el presidente.