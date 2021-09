Beriáin rendirá un homenaje el 2 de octubre a 19 fusilados en la localidad

El Ayuntamiento de Beriáin homenajeará el próximo sábado 2 de octubre a 19 personas que fueron fusiladas en la localidad tras el golpe de estado de 1936. El acto de recuerdo, que constará de un parque de la memoria en el que se instalará una escultura, tendrá lugar el próximo 2 de octubre a las 12.00 horas junto al polideportivo municipal, donde se va a inaugurar el parque. Junto a la escultura se va a colocar una placa con los nombres de los 19 fusilados, procedentes de Cabanillas, Aibar, Genevilla, Milagro, Pamplona y Torres del Río.

Se trata de Martín Azparren Gil, Andrés Goyeneche Guembe, Ildefonso Ibero Guembe, Pablo Martínez Pérez, Pedro Aguado Mateo, Pedro Luis Aguado Sainz, Teófilo Julio Cervera García, Manuel Jimeno Gil, Macario Pedro Marín Martínez, Dámaso Julián Paz Peralta, Luis Pérez Galindo, Victoriano San Vicente Gil, Pablo Barco Martínez, Serapio Lebrero Canraso, Rufino Rodero Sánchez, Isidoro Torrecilla Granell, Otilio García Falces, Anselmo Navarro Bujanda y Florentino Rubio Martínez. De todos ellos, el Instituto Navarro de la Memoria ha tenido constancia de que fueron asesinadas en el término municipal de Beriáin, aunque todavía no se han recuperado sus restos. No obstante, pese a que el instituto puede asegurar que esas 19 personas yacen en el municipio, no es descartable que puedan sumarse a la lista más víctimas que también fueron asesinadas en Beriáin. En caso de que se descubran más víctimas, sus nombres se añadirán a la placa que se va a inaugurar el próximo 2 de octubre.

Trabajo y homenajes Cabe recordar que en las últimas semanas se han llevado a cabo homenajes a víctimas en diferentes localidades como en Valcaldera (Cadreita) o Aoiz. Asimismo, a principios de mes el Gobierno de Navarra presentó el censo provisional de personas afectadas por la represión económica entre 1936 y 1966, que incluye a más de 3.000 personas. El informe recoge los expedientes abiertos por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes y el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Navarra contra 1.086 personas con vecindad en la Comunidad Foral. De estas 1.086 personas expedientadas 1.012 eran hombres y 74 mujeres. Sin embargo, los datos no reflejan el impacto real en las mujeres, advierte el censo, ya que muchas de ellas cargaron con las sanciones impuestas a sus maridos, asesinados o en la cárcel.