Mercedes-Benz, preparada para la transición hacia el coche eléctrico

"El sector automovilístico está viviendo la mayor transformación de su historia". Así de contundente se muestra el director general de Gazpi Mercedes Benz, José Antonio Hidalgo. "El coche eléctrico es una realidad que ha llegado para quedarse", añade.

En 2019, el último año del que hay datos oficiales, casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España procedieron del sector del transporte. Para corregir este problema, a nivel europeo se están produciendo modificaciones en la Ley de la Competencia, normativa que fija los contratos de distribución y que expira el próximo 21 de mayo del 2022. Esta reforma está unida a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, "lo que hace que este año 2021 sea de transición total".

La ley de Cambio Climático y Transición Energética, tiene como objetivo principal lograr que en 2050 "el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sea sin emisiones directas de CO2". Para ello, a más tardar en 2035 no se podrán matricular turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, no destinados a usos comerciales, que emitan CO2. Sobre este aspecto hay que añadir que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible que, entre otros asuntos, incluyan zonas de bajas emisiones. En este contexto, ciudades como Pamplona restrigirán la entrada de ciertos coches de combustión en el centro de la ciudad. Razón de más para comprender que "esta transformación no es solo cuestión de una moda social. La forma de movernos está cambiando y con ella la manera de fabricar los vehículos".

Los fabricantes de coches ya están pensando en un futuro 100% eléctrico. En la actualidad, ya existen múltiples marcas que han puesto fecha al fin de sus coches de combustión con exigentes planes de descarbonización.

En el caso de Mercedes-Benz, la firma alemana se está preparando para ser totalmente eléctrica a finales de esta década, "cuando las condiciones del mercado lo permitan", indica Hidalgo. En 2022, "tendremos vehículos eléctricos de batería (BEV) en todos los segmentos en los que operamos, y a partir de 2025, todas las plataformas de vehículos de nuevo desarrollo serán exclusivamente eléctricas. Los clientes podrán elegir una versión totalmente eléctrica de cada modelo". En la actualidad, son eléctricos el EQV, EQE, EQS, EQB, eVito, eSprinter y, entre octubre y noviembre, se presentará la Citan.

Por su parte, la gama Smart "ya es totalmente eléctrica".

La transición hacia los vehículos eléctricos se está acelerando, especialmente en el segmento de lujo en el que compite Mercedes-Benz. "La ingeniería, la experiencia o la atención personalizada que caracteriza la firma está a la altura de ofrecer una experiencia prémium en el vehículo eléctrico al igual que en el de combustión. Podemos ofrecer ya coches con más de 700 kilómetros de autonomía en la conducción".

Facilidades para el cambio

El Plan Moves III "se han convertido en una inyección para sector", comenta el director general de Gazpi Mercedes-Benz. Además de realizar un descuento directo en la compra de un coche electrificado nuevo, subvenciona la instalación de un punto de recarga, que se sitúan entre el 30% y el 80% del coste total.

Este aspecto es el que más inquietud y dudas genera entre los ciudadanos, bien por la falta de puntos de acceso público o bien por el desconocimiento de cómo realizar una instalación en una vivienda particular. Sin embargo, José Antonio Hidalgo señala que "a la hora de comprar un vehículo Mercedes EQ, el cliente se lo lleva completo, con instalación incluida y con las ayudas públicas aplicadas". De la misma forma, la firma alemana está trabajando para establecer nuevos estándares que permitan a los clientes enchufar, cargar y desenchufar sin necesidad de pasos adicionales para la verificación y el procesamiento de pagos.

En cuanto a las baterías, la controversia sigue abierta sobre la cantidad que se necesita para satisfacer la futura demanda y sobre el ciclo de vida. Mercedes-Benz calcula que necesitará una capacidad para producir baterías de más de 200 gigavatios. Para ello, tiene previsto crear ocho fábricas junto con sus socios de todo el mundo. "Las baterías de próxima generación estarán altamente estandarizadas y serán aptas para su uso en más del 90% de los coches y furgonetas de Mercedes-Benz, mientras que serán suficientemente flexibles para ofrecer soluciones individuales a todos los clientes", apunta Hidalgo.

Dar el paso

Para terminar, el director general de Gazpi destaca la importancia de abordar la movilidad sostenible con "un plan que incluya la retirada de coches antiguos". Además, en su reflexión, Hidalgo incide en recalcar que "la transformación del sector está cambiando no sólo en los hábitos de compra sino también en el mercado de los coches de ocasión".

La incertidumbre del momento actual frena a muchos compradores la adquisición de u n vehículo eléctrico, pero cabe recordar que con todos los cambios legislativos y con la obligatoriedad de retirar del mercado todos los de combustión, "el valor de éstos se está depreciando a un ritmo más rápido de lo habitual". Si embargo, en el concesionario estamos para informar y asesorar sobre la mejor opción". Además, a través de la app EQ Ready, los conductores pueden conocer "si un coche eléctrico encajaría en su vida, gracias a las mediciones que realiza sobre los desplazamientos en el día a día".