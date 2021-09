Navarra podrá decidir si este curso elimina los exámenes de recuperación

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha decidido, a petición de algunas comunidades autónomas, dar una moratoria de un año a los exámenes de recuperación de junio, que sí desaparecerán definitivamente en el próximo curso, 2022-23. Dejará así en manos de las comunidades autónomas la decisión de eliminar o mantener en este curso 2021-2022 los exámenes de recuperación de junio en Secundaria (ESO). El proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, dado a conocer a las comunidades autónomas este mes de septiembre, no preveía la realización de los exámenes de recuperación en la ESO, pero sí en Bachillerato. Estas medidas ya contaban con el respaldo del Gobierno de Navarra, que apoya que se pudiesen aplicar este mismo curso. Entre las previsiones del Ejecutivo foral está que estos exámenes no se realicen en este curso 2021-2022. La ministra anunció que dejará a las comunidades la decisión sobre suprimir o mantener estos exámenes para este curso escolar. La Comunidad Foral ya mostró su respaldo a que dicha propuesta saliera adelante el presente curso. Fuentes ministeriales aseguraron que el proyecto de Real Decreto no va a sufrir ningún cambio con respecto a este tema, pero dado que el curso ya está iniciado y entra en vigor este mismo curso, se incluirá una disposición transitoria que, sin modificar el texto articulado, deje a las comunidades decidir este curso 2021-2022 si suspender estos exámenes o no. El motivo por el que se añadirá esta disposición al futuro Real Decreto, que debería estar aprobado a finales de octubre o principios de noviembre como tarde, según fuentes ministeriales, es que las comunidades au-tónomas habían pedido la posibilidad de que este año no se suprimiesen los exámenes de recuperación en la ESO. Otras regiones, como Navarra, consideraron buena la propuesta y, de hecho, anunciaron que estaban trabajando ya en ello. En Educación Primaria se mantiene la evaluación continua y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto del aprendizaje.

El Real Decreto, que aún se encuentra en fase de borrador, continúa su proceso de tramitación. El siguiente paso es que emita informe el Consejo de Estado. Una vez avalado por este órgano, el proyecto normativo será llevado al Consejo de Ministros, donde previsiblemente tendría luz verde, quedando finalmente aprobado.

Además de este real decreto de evaluación, también están pendientes de aprobación los reales decretos correspondientes a cada una de las etapas educativas: el de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Según informan fuentes del Ministerio, la propuesta definitiva del real decreto de Infantil se llevará a la Comisión General de Educación este miércoles, y tendrá que volver al Consejo Escolar del Estado. En paralelo, continuará el trámite el real decreto de Primaria, con la idea de que ambos proyectos estén aprobados antes de Navidad. Ambos entran en vigor, según recoge la LOMLOE, en el curso 2022-2023.

5 modalidades de bachillerato Por otro lado, el Ministerio de Educación y Formación Profesional propondrá este miércoles a las comunidades autónomas ampliar a cinco las modalidades de Bachillerato, en lugar de las tres que hay actualmente, así como incorporar asignaturas nuevas. Según la propuesta del Ministerio, que se debatirá en la Comisión General de Educación este miércoles, informan a Europa Press fuentes ministeriales, estas modalidades serán el bachillerato de Ciencias y Tecnología, el de Humanidades y Ciencias Sociales, dos de Artes (uno de Música y Artes Escénicas y otro bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño) y un bachillerato General.