Chivite: "Ahora tenemos que aprender a convivir con la covid"

La presidenta de Navarra, María Chivite, anunció ayer el fin de todas las restricciones vigentes en la Comunidad Foral y la entrada en un "nuevo ciclo" post-pandemia en el que habrá que aprender a convivir con la covid-19. En su intervención, Chivite señaló que estamos en "un cambio sustancial del ciclo de la pandemia", y apeló a "no perder nunca de vista la precaución" y "ser conscientes de que vamos a tener que convivir con el virus". "Ahora tenemos mejores herramientas y más conocimiento que hace un año y medio, cuando comenzó la pandemia. Estamos mejor preparados y podemos minimizar su impacto, de hecho, lo estamos haciendo", defendió.

Así, la presidenta miró al futuro con esperanza y destacó que la ciudadanía tendrá que convivir con el coronavirus porque va a seguir circulando "como lo hacen otros virus" como es el caso de la gripe. De hecho, insistió en que la covid-19 pasará a tener ondas epidémicas pero como cualquier otro virus respiratorio.

A partir de ahora, la actividad social y económica de Navarra volverá a regirse por los aforos y horarios previos a la pandemia. El único elemento que quedará de esta crisis sanitaria será la mascarilla, que Chivite recordó que "depende de una ley estatal" y que la obligatoriedad de su uso va a continuar. "Nos vamos a tener que acostumbrar a seguir con el virus; hay medidas que han venido para quedarse, ventilaciones, higiene de manos... Hay gente prefiere estar fuera, hay cosas que han venido para quedarse, hay gente que huye de las aglomeraciones.", comentó.

Para la presidenta, el factor clave ha sido la vacunación, algo que pretenden seguir impulsando. "Este salto adelante en el abordaje de la pandemia lo damos gracias a la vacunación", apuntó, que destacó que "también la sociedad navarra ha demostrado su solidaridad, generosidad y responsabilidad ante el desafío que la vida nos ha puesto".

Asimismo, Chivite reconoció al departamento de Salud su "resiliencia" y al conjunto del Gobierno su "implicación" y no haber decaído pese a la complejidad de las situaciones a las que se han tenido que enfrentar. "Somos una gran comunidad", concluyó la presidenta, quien subrayó la "convicción compartida de que juntos salimos de las dificultades y juntos somos capaces de llegar hasta aquí. Si no hubiese sido así hoy no se podría anunciar el levantamiento total de las restricciones".