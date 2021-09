No se confinará a todo el aula si se detecta un positivo covid en Educación Primaria

La caída de las restricciones covid que dejarán de estar en vigor el viernes también afectarán al ámbito educativo y es que, a partir de ahora, en Educación Primaria no será necesario confinar a toda el aula si se detecta un caso positivo de covid-19, aunque se seguirán realizando pruebas PCR a todos los alumnos del grupo estable de convivencia.

Esta novedad en el protocolo del ámbito educativo fue anunciado ayer en la rueda de prensa ofrecida por la presidenta del Gobierno Navarra, María Chivite, y la consejera de Salud, Santos Induráin, en la que anunciaron la relativa vuelta a la normalidad postcovid en la Comunidad Foral.

En este sentido, explicaron, cuando se detecte un caso en un aula de Primaria, se realizarán pruebas diagnósticas a todo el grupo estable de convivencia, pero no habrá confinamiento generalizado como se venía haciendo hasta el momento. Así, se realizará una prueba a cada alumno del grupo burbuja una vez se detecte el contagio y pasada una semana desde este momento, salvo que haya un brote, según detallaron.

Según comentaron Chivite e Induráin, la constatación de que no se están dando brotes en este ámbito desde el comienzo del curso escolar, hace ya tres semanas, ha llevado a adoptar esta medida para el alumnado de Educación Primaria, que está obligado a llevar mascarilla en clase.

Por la contra, no sucederá así con la etapa de Educación Infantil, donde el alumnado no está obligado a hacer uso de las mascarillas en el aula y donde, por lo tanto, continuarán los confinamientos de los grupos estables de convivencia.

Por su parte, las familias, representadas por las federaciones de apymas mayoritarias en Navarra, Herrikoa y Concapa, urgieron al Departamento de Educación ya desde el inicio del curso que flexibilizara el protocolo escolar y que dejaran de confinar aulas completas en bloque en Educación Primaria.

Así, entendían que mientras el resto de los ámbitos de la sociedad iban adecuándose a una situación sanitaria cada vez más optimista, los centros escolares seguían con las restricciones intactas. "Hablamos de abrir las barras de los bares, que no digo que no se haga porque hay que adecuar la vida a la situación sanitaria, y en los colegios no hay avances. Los chavales y chavalas se lo merecen, y hay que cuidar su salud emocional", aseguró recientemente Noelia Echarri, integrante de Herrikoa, federación de apymas mayoritaria de la red pública.

interterritorial

posible vuelta a la jornada partida

En diciembre. Respecto a la flexibilización de medidas en el ámbito educativo en general, la presidenta de Navarra, María Chivite, recordó ayer en rueda de prensa que desde el principio se ha hablado de "diferentes ventanas" en las que poder volver a las jornadas escolares que los centros educativos mantenían antes de la pandemia. De esta forma, apuntó que en el próximo mes de noviembre está prevista una reunión interterritorial de Educación de cara a flexibilizar las medidas en este aspecto. En este sentido, la presidenta comentó que esperan que entonces se pueda acordar una flexibilización de cara a la ventana de diciembre.