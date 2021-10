Oskar Zapata: "El euskera va más allá de proyectos políticos y así deberíamos entenderlo"

Topagunea, en colaboración con el Gobierno foral, celebra el 14 de octubre unas jornadas para ayudar a que el proceso de recuperación del euskera tenga cada vez más adeptos

– ¿Por qué surge la organización de estas jornadas?

–Surge de una reflexión. En Topagunea ofertamos posibilidades de uso del euskera en todos los espacios, pero nuestro objetivo también es incidir en la sociedad, para que cada vez haya más gente que apoye su proceso de revitalización. Nos parece que es un momento oportuno y, en colaboración con el Gobierno foral, decidimos poner el foco en las actitudes y las oportunidades para que cada vez haya más gente que vea el proceso de regeneración del euskera como algo positivo, que trae riqueza cultural y social, y cohesión a Navarra.

¿Desde qué ámbitos se va a abordar este proceso de recuperación del euskera durante las jornadas?

–Las dos primeras ponencias son más teóricas. La primera la imparte el sociolingüista Xabier Erize, que ha hecho un trabajo previo para exponer un enfoque que vemos necesario: saber qué piensan los castellanoparlantes que no son partidarios del proceso de revitalización del euskera. Después Amaia Nausia, de Eusko Ikaskuntza, presentará una investigación sobre cómo se puede gestionar la diversidad lingüística, social y cultural que hay en Navarra de una manera democrática, incidiendo en el tema de la convivencia. Saber qué puntos que hay que trabajar para que la convivencia sea real. También consideramos interesante hacer una mirada desde el punto de vista de las estrategias comunicativas, saber cuáles son las teclas que hay que tocar para llegar a la gente y cuáles no hay, y Pilar Kaltzada impartirá esta ponencia. Por últimos abordaremos el papel que juegan los medios de comunicación y escucharemos las propuestas del movimiento feminista y juvenil.

Cada vez habla más gente euskera pero aún hay un 39% de la población navarra que rechaza su promoción. ¿Por qué esta animadversión?

–Hay factores políticos y sociales. Entre los políticos aún existe una lucha entre identidades, en la que los partidos políticos creen que pueden sacar réditos electorales posicionándose en contra de la recuperación del euskera. No quieren concebir Navarra de una forma integradora, pero si Navarra va a ser una Navarra de todos y todas solo puede venir desde la integración de las culturas y los idiomas, que sean cauce para la convivencia. La convivencia nunca puede venir desde la negación del otro. Si el euskera es patrimonio de todos habrá que trabajar en su recuperación. También existen factores más sociales que fomentan el rechazo, me refiero a los temas de puestos de trabajo, desconocimiento del euskera... Hay que tener en cuenta que casi el 60% de los niños y niñas que se escolarizan en Navarra no tienen ningún contacto con el euskera. Y es que la Ley del Vascuence reconoce el derecho a un 60% a no tener contacto con el euskera a través de la educación. En la zona mixta y en la que llaman no euskaldun tienes que decidir si quieres o no tener un contacto con el euskera porque no existe una ley que diga que debes tenerlo. Y cuando no conoces algo y lo ves cada vez más lejano, puedes sentirlo como un amenaza.

¿La solución podría estar en que el euskera se estudie de forma obligatoria, al menos como asignatura?

–Tiene sentido. Cuando todo el arco político y social dice que el euskera es patrimonio de todos los navarros y navarras lo lógico sería que se ayudase a que todos lo conociésemos de una forma o de otra. Debería estar integrada en el currículo. Eso ayudaría a que el nivel de entendimiento fuese más alto, ya que cuando alguien te entiende en tu lengua puedes hablarle en tu lengua, pero si no lo hace se crea una necesidad de hablar en la lengua del que no es bilingüe. Siempre se mira al norte de Europa donde han llegado a la convivencia a través de la integración. No niegan una cultura sino que la reconocen como suya y ayudan a los idiomas a estar vivos. Si no se hablan los idiomas desaparecen y si no se ponen normas para que puedan ser usados en igualdad, el hegemónico se come al minorizado.

¿Ve factible que se plantee esa propuesta educativa en Navarra?

–A futuro si lo veo. No veo otra solución. La convivencia tiene que venir desde la integración y entender que es una riqueza social, cultural, económica para todos los navarros y navarras. Núñez Feijoo y Ximo Puig no son independentistas y apoyan el uso y recuperación de su lengua, y no entran en tipos de guerras de diferentes estados. Ojala todos los partidos navarros apoyaran el euskera y lo sintieran como suyo. Ojalá el euskera estuviera fuera del juego de los partidos políticos. No hablo de política lingüística sino de que esté fuera del juego partidista. Cada lugar de Navarra necesitará unas medidas diferentes de promoción, distintos ritmos, pero tiene sentido que se conozca en toda Navarra, que haya un contacto y que sea entendido como un elemento diferenciador de Navarra. Entiendo que hace falta tiempo, venimos de un pasado muy complicado, pero creo que tiene que entrar en los planes de todos los partidos políticos.

¿Es partidario de modificar la Ley del Euskera?

–Sí soy partidario de cambiarla. Ahora no hay una mayoría política y social para su modificación pero hay que poner sobre la mesa las dificultades y desigualdades que genera. Hay que aprobar una ley que sirva para que todas las personas que hablan euskera y las que hablan castellano tengan las mismas posibilidades y derechos en una lengua y en la otra, sin depender de donde vivan. La zonificación genera que la mayoría de la población de la zona que llaman no vascófona no tenga contacto con el euskera, lo que hace que ahí las actitudes sean mas desfavorables que en la mixta. Se habla de la zona euskalduna como un hábitat específico pero lo cierto es que en la zona mixta vivimos el doble de euskaldunes que en la vascófona (70.000 frente a 35.000). El mayor porcentaje de euskaldunes esta en la zona mixta, sobre todo, en la comarca de Pamplona donde están todos los servicios centrales. Esta situación debe tener reflejo en la nueva ley.

¿Qué proponen desde Topagunea para recuperar el euskera?

–Para conseguir la revitalización de un idioma hace falta que tres agentes se pongan de acuerdo: la sociedad civil, el poder político y el poder económico. La sociedad civil es donde nosotros ponemos la mayor fuerza y en el incidir en el poder político para que se posicione a favor de nuestras propuestas, y a su vez que este implique al poder económico. Como movimientos social que trabaja en favor del euskera, para que se hable más y sea más aceptado, sabemos que hemos hecho cosas bien y otras mal y tenemos que reflexionar sobre qué ayuda a su expansión y que asusta.

¿Por qué euskaldunes y no euskaldunes ven al euskera como un problema para la convivencia?

–La investigación de Eusko Ikaskuntza dice que detrás hay un problema de lucha de identidades políticas. Va más allá de lo que es el euskera.

El problema sigue siendo la politización del euskera...

–El euskera siempre se ha utilizado como arma arrojadiza, siempre está rodeado de ruido y conflicto, cuando debería ser justo lo contrario. El euskera va más allá de proyectos políticos, de un estado u otro, y así deberíamos entenderlo. Confío en que en Navarra haya un cambio de posición con respecto al idioma de los diferentes agentes políticos y sociales.

las jornadas

9 horas. Acto de apertura en el Condestable. Participan Ana Ollo (consejera del Gobierno de Navarra) y Oskar Zapata (director de Topagunea en Navarra).

9.30-10.30. Incorporar los motivos subjetivos de las personas navarras castellanoparlantes a la promoción de la lengua vasca. La ponencia la imparte el sociolingüista Xabier Erize.

10.30-11.15. Ciudadanía navarra y gestión del euskera. Esta conferencia la imparte Amaia Nausia, de Eusko Ikaskuntza.

10.30-11.15. Comunicación-incomunicación. Pilar Kaltzada (Linking ideas)

12.45-13.45. Tertulia de directores de medios. Iñaki Soto (Gara), Joseba Santamaria (DIARIO DE NOTICIAS) Javier Lorente (CadenaSer), Juan Kruz Lakasta ( Euskalerria irratia)

15.30 a 16.15 Euskera y feminismo. La impartirán Amaia Zufia e Irati Majuelo, integrantes del movimiento feminista.

16.15 a 17 horas. Tertulia desdel movimiento juvenil. Euskera y feminismo. Participan Lur Albizu, Cristina Oses, Juan Gutierrez, Lohizune Amatria.

"Si Navarra va a ser una Navarra de todos y todas ésta sólo puede venir desde la integración de las culturas y los idiomas"