Carlos Ibero Esparza: "Si miro atrás, recuerdo a todas esas personas que nos han dejado"

Pamplona – Carlos Ibero ha estado coordinando la primera línea de batalla contra el virus en los hospitales. Ha sido el médico responsable de las plantas covid del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), por donde han pasado muchas personas a las que el virus les afectó de manera más grave y que, algunas de ellas, han fallecido. Haciendo una reflexión de este año y medio, lo primero que le viene a la mente a Carlos es, precisamente, las víctimas de la covid-19. "Si miro atrás, me viene de inmediato el recuerdo de las personas que ya no están con nosotros, la implicación y valores de ellos, de muchos profesionales y del conjunto de la población", relata el médico.



Pese a que las restricciones ya han visto su fin en Navarra y la pandemia está bajo control, Carlos necesita "más distancia" para poder hacer una reflexión del impacto de la pandemia: "Utilizando una similitud, no he terminado el libro y, aunque hemos pasado los capítulos más difíciles y vemos ya más cerca el final, aún no he leído su última página ni he hecho esa valoración necesaria", explica.

En lo personal, Carlos se considera "muy afortunado por la familia que tengo, y que pienso disfrutar, los amigos y del montón de grandes personas que he conocido mejor en este periodo". "Creo que es muy positivo que hagamos esa reflexión final; de forma individual, como sistema sanitario y como sociedad. Integrar lo negativo y enfocarnos hacia los aspectos positivos", valora Carlos.