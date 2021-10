Hondarribia: el aeropuerto resurge con más destinos y vuelos más baratos

Los datos de pasajeros conocidos esta misma semana apuntan a una recuperación importante, insuficiente aún, pero los gestores del aeropuerto de Hondarribia tienen la convicción de que se avecinan nuevo tiempos, el resurgir de una instalación que, con sus últimas inversiones, ha sentado las bases para volar hacia cotas más altas y superar sus anteriores registros, sin complejos.

Impulsado por el éxito de sus vuelos a Mallorca y Menorca este verano, Hondarribia mira ahora hacia nuevos destinos, también en Europa. "Pronto tendremos buenas noticias. Estamos trabajando de una manera avanzada en buenas realidades", apunta Javier Zubia, secretario general de la Cámara de Gipuzkoa y portavoz de Ortzibia, la sociedad pública de promoción del aeródromo guipuzcoano.

Hondarribia ya no es el aeropuerto que era. Desvanecidos por completo los fantasmas de hace una década, cuando la terminal guipuzcoana apuntaba a su declive, hoy, asegura Zubia es una infraestructura clave: "Aporta trabajo, impuestos, actividad, posibilidad de viajar, facilidad a los turistas. Y eso está creciendo. En buena lógica vamos a tener más vuelos y estamos trabajando en ello.

Las inversiones realizadas en los últimos años han llevado al aeropuerto de Hondarribia otro escalafón. Atrás quedaron los turbohélices de 70 plazas, que dejaron de operar en el aeropuerto de Hondarribia en octubre de 2020. La escasez de estas naves, precisamente, provocaba cancelaciones cuando había que realizar labores de mantenimiento. Ahora Hondarribia acoge aviones de 140 y 150 plazas, como el A319, "el grande de Iberia" o el "A320neo, que es la nueva generación de aviones grandes", precisa Zubia.

Aviones cada vez más llenos y sin cancelaciones. No más de las propias de otros aeropuertos. "Y las compañías lo están viendo", asegura el portavoz de Ortzibia. Zubia cree que están sentadas las bases para superar todas la barreras y despegar. ¿Hacia dónde? De momento, "el objetivo es alcanzar una media de 40.000 pasajeros al mes", un 30% más que en 2019, "un año de récord", para Zubia, para quien este propósito, sin pandemia, "no es ambicioso". Sin pandemia, claro está.

Zubia ahora es optimista. "Vamos recuperando. Desde entonces hasta ahora las cosas están yendo bien para arriba, poco a poco, en cuanto nos están dejando movernos. Este es un mercado que responde en cuanto tenemos posibilidades de volar. Todavía hoy no estamos volando como lo hacíamos antes (septiembre ha marcado un 27% menos de pasajeros que 2019), pero ya estamos empezando a hacerlo" y "pronto tendremos buenas noticias", insiste.

El encuentro de este diario con Zubia se produce en vísperas de su viaje de esta misma a Italia, a la feria World Routes de Milan (del 10 al 12 de octubre). Un encuentro al que ha acudido "con buenas expectativas", las de situar a Hondarribia en nuevas conexiones, nuevos destinos.

AVIONES DE 150 PASAJEROS "Estamos avanzando bien. El aeropuerto es más que suficiente para tener unos aviones grandes, para tener unos destinos buenos", asegura. Madrid, Barcelona, London City y ahora Palma de Mallorca y Menorca. Vuelos, estos últimos, que Volotea, tras ver el éxito de este verano, ha decidido mantener en diciembre y enero y también en el verano de 2022. Es un buen inicio.

Pero Zubia está convencido de que desde Donostia "se puede volar a cualquier destino en España y a Londres, a Estocolmo, a Milan€", ¿por qué no? "Tenemos capacidad operativa para hacerlo y el mercado y la demanda para volverlo a hacer".

Francia, Alemania, Amsterdam€ Puntos de referencia en el mapa europeo de la aviación comercial y a los que Donostia no descarta llegar. Somos un destino valorado. Gipuzkoa es un buen destino. Y el aeropuerto actualmente está preparado para cubrir las necesidades de los grandes operadores.

El granulado de la pista y el consecuente mejor frenado fue un primer paso, una barrera que había que franquear para no quedarse atrás. A falta de espacio y ante la imposibilidad de ampliar la pista, fue una solución para que los aviones grandes encontrasen un hábitat adecuado en la pista guipuzcoana.

Pero el último gran avance, "muy importante", admite Zubia, acaba de llegar el pasado mes de septiembre: el sistema de aproximación satelital en marcha. Un sistema que evitará muchos desvíos y cancelaciones y que hace de Hondarribia un aeropuerto mucho más fiable.

Antes, admite Zubia, "cuando las condiciones meteorológicas eran más complicadas, muchas veces había que ir a Pamplona, Bilbao€ Ahora, alguna vez ocurrirá, como sucede en todos los aeropuertos, pero será mucho menos frecuente. Este era uno de nuestros problemas", reconoce.

Hondarribia tampoco es el aeropuerto caro que era antes. Se acabaron los billetes de 400 y 500 euros a Madrid. Precios "carísimos", reconoce Zubia y que alejaban de Hondarribia a muchos potenciales viajeros. Eso también ha cambiado. "Ya antes de la pandemia, Iberia vio que el mercado le está funcionando bien y cambió la política de precios. Nosotros le habíamos presionado mucho", añade Zubia.

El resultado es que ya se puede volar a Madrid desde 40 euros con tiempo, desde 70 euros en condiciones normales o desde 200, a lo sumo, si se adquiere el billete a última hora y con el avión lleno. "Pero ya estamos en precios razonables", aclara Zubia. Y eso ha hecho que las ocupaciones de los aviones hayan ido para arriba.

MÁS SALIDAS A EUROPA Pero todas estas mejoras, estos cambios, el hecho de que Hondarribia haya entrado ya en el radar de más compañías, necesita de un último impulso. El de San Sebastián, aún "es un aeropuerto que tiene el desafío de dar mejor servicio a Gipuzkoa" y Zubia confía en que los guipuzcoanos lo perciban pronto. "El día que vayas a Menorca y vuelvas contento, verás otra realidad de Hondarribia. Y algunas otras cosas que vamos a poder contaros pronto. Que puedas salir de Hondarribia e irte a equis, y volver", adelanta, sin precisar el destino.

Conclusión: "compañías contentas, con Iberia y Vueling apostando. Y además se nos abrió la oportunidad del vuelo internacional a London City, con British Airways y City Flyer, que para nosotros además es una compañía que nos interesa mucho, porque además de London City, va a Bruselas, a Frankfurt€"

Otro factor clave, apunta Zubia, es la ubicación del territorio. "No podemos olvidar que tenemos aquí al lado Iparralde. Que Biarritz y San Juan de Luz (Donibane Lohitzune) son destinos top europeo de turismo". Poder ofrecer vuelos a Baleares o Madrid, conexiones que no tiene el aeropuerto de Biarritz, pueden suponer un plus en ese contexto, según el portavoz de Ortzibia.





LAS CLAVES

El efecto de la pandemia. Porque la pandemia ha sido un varapalo para el sector. Las cifras hablan por sí solas. Hondarribia cerró 2019 con 320.000 pasajeros, las mejores cifras de la última década, y arrancó 2020 mejor aún. Hasta que llegó el coronavirus. Un año y medio para olvidar en la aviación comercial: 83.869 pasajeros en todo el año en Hondarribia. Un 73,8% menos, pese al excepcional arranque de enero y febrero. El aeropuerto estuvo dos meses cerrado, sin poder operar y el resto a bajo rendimiento por las restricciones de movilidad en Europa.

AUMENTO DE PASAJEROS El número de pasajeros que utilizaron el aeropuerto en los nueve primeros meses de 2021 fue de 97.569, lo que supone un ascenso del 44% respecto al mismo periodo de 2020; pero es un 59,8% menos aún que 2019, que registró las mejores cifras de la última década. Los datos de septiembre apuntan a una caída menor, del 27%, respecto al buen 2019.

London City vuelve en 2022. A falta de cerrar flecos, el vuelo a London City fruto del acuerdo alcanzado en 2019 con British Airways y City Flyer, se recuperará en 2022. Tuvo que suspenderse por la pandemia en 2019 y el acuerdo para retomarlo en 2020 también se vino abajo por las limitaciones de movilidad. Para 2022 ya está programado. "Quiere decir que lo tienen en el radar, que es bueno", afirman desde Ortzibia.

Los vuelos privados. El aeropuerto de Hondarribia cuenta con otra realidad semioculta, pero importante, la de los vuelos privados. Javier Zubia, portavoz de Or-tzibia, asegura que este mercado está en auge en Gipuzkoa, aunque es "irregular". Zubia subraya que Donostia y Gipuzkoa se han convertido en destinos preferentes para turistas de muy alto poder adquisitivo, que utilizan este tipo de vuelos privados para visitar nuestro territorio, de forma discreta, a menudo. "Tenemos un aeropuerto muy fácil para eso, muy flexible, rápido, y de buena atención".

21,16 millones en cinco años. Según apuntan desde Ortzibia, el aeropuerto ha realizado el grueso de sus inversiones en los últimos años, con el granulado de la pista y el sistema de aproximación vía satélite, activado el pasado septiembre. Sin embargo, están previstas nuevas inversiones por valor de 21,16 millones de euros en los próximos cinco años (2022-2026).