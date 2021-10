Denuncian que un profesor de la UPV/EHU enseñó el pene a sus alumnos en el campus de Donostia

La asociación de Mujeres del Campus de Ibaeta Arrakala y Unibertsitateko Indar Batasuna (UIB) han denunciado que el pasado 4 de octubre un profesor de la facultad de arquitectura de la UPV-EHU enseñó el pene a los alumnos. En un vídeo difundido a través de su perfil de Twitter, las denunciantes explican que han optado por denunciar "este grave ataque" dos semanas después de ocurrir ante el silencio de la universidad, "que no ha dado ninguna explicación" sobre esta agresión sexista en un intento, aseguran, de "esconder este suceso de extrema gravedad" para no ensuciar su imagen.



Además, denuncian que el profesor sigue dando clases "con total normalidad" en la facultad de arquitectura, a pesar de que aseguran que no ha sido la primera vez que este docente protagoniza una agresión sexista.



Este último ataque, según el relato de las denunciantes, ocurrió el pasado 4 de octubre, cuando supuestamente el profesor se sacó el pene "de forma violenta" delante de los alumnos en el campus de Ibaeta en Donostia.





EHUn eraso sexista bat eman da!!!



Urriaren 4an Ibaetako Arkitektura fakultateko irakasle batek ikasleen aurkako eraso sexista bat burutu zuen, ikasleei zakila ateraz. Irakasleak normaltasun osoz klaseak ematen jarraitzen du.



UIB eta Arrakalatik eraso hau salatzen dugu!!! pic.twitter.com/4W0rXr3dGY — ARRAKALA (@arrakalataldea) October 22, 2021

En el vídeo en el que han difundido su denuncia, Arrakala y UIB critican lay sus políticas de igualdad. "Porque ha quedado claro que la política que llevan apoyando los últimos años no crea condiciones para evitar ataques como este".