Se derrumba parte del cono principal del volcán de La Palma

El Instituto Volcanológico de Canarias ha informado del derrumbe parcial del cono principal del volcán de La Palma. En paralelo, el sismógrafo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) Itahiza Domínguez refiere que desde el punto de observación de Tajuya han comprobado que hay emisión de coladas más al oeste del cono secundario, que en las últimas horas ha sufrido varios desbordes de lava.





Durante la mañana de hoy se ha derrumbado parte del cono principal. Imágenes de las 11.30 (hora canaria) desde la carretera de S. Nicolás (Tacande) / During this morning part of the main cone collapsed. Footage at 11.30 (Canarian time) from S. Nicolás Road (Tacande) #lapalma pic.twitter.com/qSaepJBD9h