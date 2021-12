El periodista navarro Alberto Guzmán narra su experiencia confinado en Nochebuena pero conectado con 440 personas

El periodista Alberto Guzmán, colaborador del programa Mejor Contigo de TVE y cronista de la revista ON de DIARIO DE NOTICIAS, es una de las muchas personas que han pasado confinadas esta Nochebuena y la Navidad. Los que conocemos bien a Guzmi y sabemos de su capacidad de llevar la vida con alegría y buen humor, intuíamos que la enfermedad, no siendo grave como es el caso con su pauta de vacunas completa, no iba a ser obstáculo para pasar una buena ciber noche.

Y así fue. Con risas, música, bromas, pruebas, buenos recuerdos y, sobre todo, desde la responsabilidad. La soledad, desde su casa de Sarriguren, no ha impedido a Alberto, responsable de RRSS de Navarra Capital y de Comunicación del Banco de Alimentos, disfrutar de la compañía de más de 440 personas con las que se conectó a las doce de la noche para compartir más de dos horas de compañía y charla "en muchos casos, con personas a las que no veía hace mucho tiempo".

"Nos conectamos por Instagran bajo el lema Nochebuena Covid, para confinados y no confinados desde mi perfil @alberto_guzman_unamuno con el único objetivo de montar un buen Belén, y la verdad es que fue una experiencia preciosa que jamás olvidaré", remarca quien también envía un fuerte abrazo a todas aquellas personas que han tenido que pasar estos días confinados y alejados de los suyos confiando en su pronta recuperación.

A Guzmán no le faltó una buena cena con exquisiteces culinarias y todo tipo de delicias que llegaron desde su casa en Altsasu y del restaurante Bardenas Reales que tuvieron un detalle porque ayer le echaron de menos. También pudo ver desde la ventana a Olentzero de Sarriguren. 'La única diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud", asegura. Y aprovecha para felicitar la Navidad a todos los lectores de DIARIO DE NOTICIAS. Eguberri on!

