Navarra readapta el sistema de detección de casos covid para priorizar los de mayor riesgo

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra está en fase de actualización y readaptación provisional del sistema de detección y testing del Covid-19 al nuevo escenario epidemiológico y sanitario, tratando de priorizar las situaciones de mayor riesgo, gravedad y vulnerabilidad, así como agilizar los distintos procesos internos y externos en un escenario con alta incidencia y casos leves. Salud prevé en breve concretar esta readaptación en indicaciones en forma de información servicio.

Según han explicado desde el Departamento, el sistema sanitario se encuentra en una situación de "importante tensionamiento y presión en todas sus facetas", desde la vacunación -con una aceleración y extensión del proceso- a la atención asistencial, especialmente en centros de salud pero también de forma creciente en Hospitales, debido a un incremento exponencial de la incidencia de la Covid-19, confluyente con otras patologías estacionales (virus respiratorios, etc.) así como otras necesidades no covid más allá del ámbito respiratorio.

Dentro de ese contexto, el dispositivo de detección, testing y vigilancia epidemiológica está "especialmente exigido" debido a una incidencia de casos diarios que ha crecido en las últimas semanas de forma muy elevada, traducida en contagios confirmados como contactos estrechos de los mismos, muchos de ellos también sin un cuadro clínico.

Salud ha explicado que en los últimos siete días se está realizando un "gran esfuerzo" de testing por parte del sistema sanitario navarro alcanzando jornadas de hasta 8.053 pruebas y acumulando en conjunto en los últimos siete días casi 40.000 (38.631 de domingo a domingo) pruebas.

No obstante, "la situación es complicada", según han señalado desde Salud, y ante esto, "además del reforzamiento máximo posible de los recursos sanitarios tanto materiales y humanos", se han activado tres líneas de actuación complementarias al avance en la vacunación.

En primer lugar, se han intensificado las recomendaciones y obligaciones de prevención y protección individual (mascarilla, evitar aglomeraciones y sus de interiores, favorecer la ventilación), evitar la interacción social y movilidad prescindible, o apostar por formato pequeños (10 personas y dos unidades convivenciales) en encuentros familiares durante estos días navideños tanto a nivel individual como en actos colectivos.

En segundo lugar, Salud ha desarrollado un trabajo en común con otros departamentos, sectores, entidades y autonomías para adoptar una serie de medidas colectivas con una orden foral de nuevas limitaciones a actividades y de extensión del pasaporte Covid-19 que entrarán en vigor esta semana, si la Justicia las autoriza. Estas medidas son, entre otras, el cierre de establecimientos, sociedades y peñas entre la 1 y las 6 horas y la extensión del uso del certificado Covid a residencias, hoteles o gimnasios.

En tercer lugar, se está en fase de la actualización y readaptación provisional del sistema de detección y testing al nuevo escenario epidemiológico y sanitario, tratando de priorizar las situaciones de mayor riesgo, gravedad y vulnerabilidad así como agilizar los distintos procesos internos y externos en un escenario con alta incidencia y casos leves.

Salud ha explicado que, a efectos de medidas prácticas de prevención para cortar cadenas de transmisión, lo determinante es que en caso de ser "positivo", por cualquiera de las vías de testeo (PCR, antígenos o autotest, que en este último caso tiene un nivel alto de fiabilidad si se da positivo), se proceda al aislamiento correspondiente de 10 días y en el supuesto de ser "contacto estrecho" se activen las correspondientes medidas reforzadas de prevención (en todo momento reducir la interrelación, usar mascarilla, no estar con vulnerables), medidas que son más rigurosas -cuarentena de 10 días- en caso de no estar vacunado.

En ambas situaciones es importante estar atento a la aparición de síntomas, a su grado y su evolución para dar nuevos pasos de cara a contactar con el sistema sanitario, que hará el seguimiento correspondiente según cada situación.

En este sentido, Salud ha recordado que siempre y sobre todo durante estos días especiales de Navidad, dado el actual nivel de presión asistencial y la confluencia de diferentes patologías Covid y no Covid, es importante utilizar bien los servicios sanitarios en sus diferentes modalidades, contactar con el centro de salud preferentemente cuando aparezcan síntomas y emplear también los servicios de urgencias únicamente para situaciones de Covid o no Covid graves o no demorables.