Coronavirus Navarra, última hora | Casi 10.000 nuevos contagios en la semana de Navidad sacuden las bases de la atención sanitaria

1.098 casos ayer, con una positividad del 27,5%, 301 en Pamplona, 49 en Tudela, 46 en Sarriguren, 36 en Barañáin, 29 en Estella...

La irrupción de la variante ómicron en Navarra ha dejado la semana con más contagios detectados en la pandemia, cerca de 10.000, sacudiendo la primera línea de atención sanitaria, a la espera del impacto que pueda tener en la presión hospitalaria, que por el momento se mantiene relativamente estable con un incremento de casos en los últimos días. El domingo Navarra detectó 1.098 casos de infección por Covid-19, según datos del Instituto de Salud Pública y Laboral, tras realizar 4.000 pruebas PCR y test de antígenos con una tasa de positividad del 27,5%, igualando la tasa más elevada de la pandemia, que se registró el 4 de julio pasado. Son 100 casos menos que el sábado y están por encima de los 537 de hace 7 días y de los 459 de hace 14. La semana cierra con un 121% más de positivos que la anterior (9.896/4.472).



Navarra y las comunidades limítrofes se disponen a decretar esta semana la prohibición del consumo en barra y el adelanto del cierre de la hostelería previsiblemente a la 1.00 horas, medidas que tendrá que avalar el TSJN en la Comunidad foral, después de una Conferencia de Presidentes en la que no se tomó ninguna restricción para las Navidades más allá de extender el pasaporte covid e imponer la mascarilla en exteriores. "Valores de incidencia tan alta están generando una presión en el sistema sanitario, que se nota e incide más que nunca en Atención Primaria, en todas sus vertientes, en el rastreo, en el testing, en la atención en el seguimiento", admitió la pasada semana la consejera de Salud, Santos Induráin.



La repercusión hospitalaria es mucho menor que en otras olas, pero ha subido y el SNS-O sigue con preocupación esta situación. Actualmente hay 146 personas hospitalizadas por covid, 20 más en una semana, 26 de ellas en UCI, 3 más. Ayer se registraron 7 nuevos ingresos, ninguno en críticos, y se notificaron 2 muertes que elevan a 9 el total semanal. El 7% de las camas están ocupadas por pacientes covid, el 22% de las camas en UCI.





Contacto estrecho con síntomas leves y sin factores de riesgo

Abro hilo respecto a Tweet de @DrZulueta "Tengo la impresión de que Ómicron acaba con la pandemia. La tasa de infecciones es brutal, pero la gran mayoría con cuadros muy, muy leves. En Sudáfrica está bajando la incidencia igual de rápido que subió. Esto se acaba" — Jose Luis Del Pozo (@jdelpoleo) December 24, 2021

En cuanto a la vacunación, el domingo se administraron 2.175 dosis, con lo que el total de administradas asciende a 1.211.813. Las personas con pauta completa son 537.119.El doctor, profesor de Medicina de la Clínica Universitaria de Navarra y experto en enfermedades infecciosas y microbiología, ha expuesto en su cuenta de Twitter algunas propuestas ante este nuevo escenario, con transmisión comunitaria sostenida del virus, pero: dejar de hacer pruebas en asintomáticos, dejar de hacer pruebas en pacientes con síntomas leves (excepto en personal sanitario o con factores de riesgo), dejar de rastrear (ahora es imposible rastrear eficazmente. Los casos identificarán a sus contactos)".Sobre el, expone: " Contacto estrecho asintomático: evitar el contacto con vulnerables y extremar precauciones para evitar transmisión (hay que elaborar una guía de recomendaciones para la población). Contacto estrecho asintomático vulnerable: además prueba diagnóstica día +7.: vigilancia activa en casa. Paciente con síntomas compatibles y factores de riesgo para desarrollar enfermedad grave: atención sanitaria. Contacto estrecho con síntomas de alarma: atención sanitaria".Respecto a las, Del Pozo no ve necesario realizarla en contactos estrechos ya vacunados, pero sí cuarentena de 10 días en contactos estrechosAyernotificó 301 nuevos contagios, entre los que destacan los 41 de Rochapea, los 38 del II Ensanche, los 28 de Txantrea y los 26 de San Juan. Tras la capital navarra Tudela encabezó el listado diario de casos por municipios, con 49. Les siguieron Sarriguren, con 46, Barañáin, con 36, Estella-Lizarra, con 29, Viana, con 27, Tafalla, con 24, Burlada con 23, Zizur, con 22, Mutilva, con 21, Altsasu, con 20...:El subdirector de Urgencias Hospitalarias de Navarra,, aseguró ayer que el alto número de contagios, motivado a su vez por la alta capacidad de infección de la variante ómicron, ha disparado la demanda de pruebas (antígenos y PCR) en centros de urgencias como Doctor San Martín que en realidad están destinados a atender otro tipo de patologías. Así, cuestionó el mal uso de estos servicios de urgencias por parte de personas que sospechan que pueden ser contacto de un positivo o que quieren acudir a una comida o cena de Navidad "más seguros". Si no hay síntomas o son leves, si las personas creen que pueden haber sido contacto de un positivo, o se quieren quedar tranquilas de cara a un encuentro con familiares o para la cena del 31, no deben de acudir a las urgencias . Deben esperar en acudir a su centro de salud o quedarse en casa, las urgencias no están para que la gente pueda ir más segura a un evento", remarca."Las urgencias son para urgencias, no para personas sanas, y sigue habiendo ictus, infartos o cólicos", asegura. A juicio de Betelu, una persona vacunada puede esperar salvo que tenga fiebre alta o dificultades para respirar.La alta incidencia de casos está tensionando el sistema de detección del Servicio Navarro de Salud (SNS). Ayer, por ejemplo, se produjeron largas colas en los aledaños del Ambulatorio Doctor San Martín –antiguo Solchaga– por el gran número de personas que acudían a realizarse la prueba.Los centros de salud se encontraban cerrados por las festividades navideñas y era muy complicado lograr una cita previa para realizar una PCR o un test de antígenos. Por ello, un buen número de personas acudieron a los servicios de urgencias para realizarse la prueba, aunque desde Salud ya se recomendó que no se acudiera a estos servicios cuando los síntomas eran leves.En la puerta delse agruparon decenas de personas –muchas buscando una prueba de coronavirus–, aunque otras también por otros motivos de salud. En algunos momentos del día, los pacientes llegaron a esperar hasta una hora para acceder a la primer atención, el triaje de enfermería. Los sanitarios también tuvieron que salir en alguna ocasión para preguntar por el motivo de las visitas. Todos los pacientes se encontraron en una situación común: los centros de salud cerrados y la únicas alternativa de acudir a urgencias.La explosión de contagios de esta semana está saturando los centros de salud. Además, es prácticamente imposible acceder a un test de antígenos en las farmacias, que experimentaron un incremento exponencial en su venta en los días previos a las fiestas de Navidad y que ahora se encuentran sin reservas.Por ejemplo, del 16 al 23 de diciembre se hicieron 37.305 pruebas diagnósticas de PCR y antígenos, lo que significa que en ese periodo de tiempo se testó al 5,6% de la población navarra. Se trata de un importante incremento respecto a las cifras que se venían manejando, pues desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 16 de diciembre de 2021 se habían realizado 1.367.709 test (14.866 de media por semana), multiplicándose en 2,5 veces la media en esta última semana.Ante esta "complicada" situación, desde Salud aseguran que están en "fase de la actualización y readaptación del sistema de detección y testing", tratando de "priorizar las situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad así como agilizar los distintos procesos".Ya no hace falta una segunda PCR. Según informa la agencia Efe, ha cambiado el protocolo y ya no se confirman mediante una PCR los positivos en test de antígenos que se realizan en farmacias, centros de salud o clínicas privadas. "Ahora se da el resultado directamente por bueno mientras que antes, si dabas positivo en farmacia, te tenían que hacer otro test para confirmarlo" explicó un sanitario a Efe. "El dispositivo de detección, testing y vigilancia epidemiológica está especialmente exigido debido a una incidencia de casos diarios que ha crecido en el último periodo de tiempo de forma muy elevada", multiplicándose casi por tres el número de casos en una semana, explican fuentes de Salud. De cara a esta semana, están trabajando junto a otros departamentos, sectores, entidades y autonomías para "adoptar una serie de medidas colectivas esperando contar con el correspondiente aval judicial", señalan.