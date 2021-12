Kiko Betelu: "Las personas con síntomas leves tienen que esperar a acudir al centro de salud"

El subidrector de Urgencias Hospitalarias de Navarra Kiko Betelu aseguró ayer que el alto número de contagios, motivado a su vez por la alta capacidad de infección de la variante Ómicron, ha disparado la demanda de pruebas (antígenos y PCR) en centros de urgencias como Doctor San Martín que en realidad están destinados a atender otro tipo de patologías. "Si no hay síntomas o son leves, si las personas creen que pueden haber sido contacto de un positivo, o se quieren quedar tranquilas de cara a un encuentro con familiares o para la cena del 31, no deben de acudir a las urgencias. Deben esperar en acudir a su centro de salud o quedarse en casa, las urgencias no están para que la gente pueda ir más segura a un evento", remarca.

"Las urgencias son para urgencias, no para personas sanas, y sigue habiendo ictus, infartos o cólicos", asegura. Ajuicio de Betelu, una persona vacunada puede esperar salvo que tenga fiebre alta o dificultades para respirar. Desde el punto de vista sanitario no va a ocurrir nada y, aunque la variante Ómicron sea muy contagiosa, los síntomas son más leves, y se puede esperar a acudir a un centro de salud para no colapsar las urgencias. Y más en invierno que, además, hay muchas enfermedades respiratorias leves típicas de esta época", reitera.

Ómicron

Reconoce a su vez que el número de contagios es "elevadísimo" y que la Ómicrón está "en todas partes". De hecho si ahora estamos entorno al 50% de los casos de infecciones por Covid está seguro que pasarán a ser el 70-80%. "No se va a tardar en dejar de hacer pruebas salvo a personas que realmente estén enfermas", asume. "Las pruebas diagnósticas tienen que servir para enfocar el tratamiento de una enfermedad no para personas sanas que creen que pueden estar contagiados, personas en muchos casos sin síntomas porque corren el riesgo de colapsar los centros de urgencias. Si creen que van a ir a una cena de riesgo lo mejor es no acudir y quedarse en casa", reitera quien añade que son los médicos los que determinan en los centros de salud la necesidad de una prueba diagnóstica.