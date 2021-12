En marcha un estudio para conocer la inmunidad tras la tercera dosis en mayores de 65 años

Atención Primaria y el centro de investigación biomédica Navarrabiomed, a través de su Plataforma de Ensayos Clínicos, han puesto en marcha en la Comunidad Foral el estudio observacional ENE-COVID Senior sobre la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La iniciativa forma parte de una investigación nacional que lidera el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en coordinación con los ministerios de Sanidad y Ciencia e Innovación, y que lleva por título "Prospective Study to establish the inmune status in the elderly after receiving a full course of vaccination ene-covid senior".

ENE-COVID Senior es una rama diferenciada del estudio nacional de seroprevalencia ENE-COVID (Encuesta nacional de Sero-Epidemiología de la infección por el virus SARS-CoV-2 en España) que se viene realizando desde el inicio de la pandemia.

En concreto, según informa el Gobierno Foral, servirá para determinar el estado inmunitario humoral y celular contra el SARS-CoV-2 en personas de 65 años o más que hayan recibido la tercera dosis de la vacuna durante un año. Con ese objetivo se pretende reclutar a un total de 1.600 pacientes provenientes de 17 centros repartidos en diez comunidades autónomas.

Para ello, se obtendrán y analizarán muestras biológicas de personas que hayan recibido la vacunación completa contra la covid-19 al menos 6 meses antes de la inclusión en el estudio.

Las muestras se tomarán en diferentes momentos durante doce meses y los participantes, procedentes de residencias, centros de Atención Primaria y hospitales, están divididos por franjas de edad: 65-74, entre 75-84 y de 85 o más años.

De izquierda a derecha: Eva Zalba Garayoa (Navarrabiomed), Jesús Manuel Carpintero Navarro (Gerente de Atención Primaria), Itziar Blanco Platero (directora del Centro de Salud Barañain II) y Ruth García Rey (Navarrabiomed).

El grupo control son personas de menos de 65 años, principalmente sociosanitarios trabajadores de residencias y hospitales donde se desarrolla el estudio.

En Navarra, la participación de pacientes se circunscribe al centro de salud de Barañain II y el estudio está liderado por la doctora Itziar Blanco Platero, investigadora principal y directora del citado centro.

"El objetivo es generar conocimiento lo más consistente posible respecto a la magnitud y duración de la inmunidad humoral y celular y disponer de información para establecer acciones futuras relativas a la vacunación", explica la doctora Blanco.

La Plataforma de Ensayos Clínicos de Navarrabiomed ha gestionado la puesta en marcha del estudio a través de la Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (SCReN) del ISCIII, a la cual pertenece, aportando los recursos humanos y materiales necesarios para la realización del mismo.

La elección del centro de salud de Barañain II responde también a la estrategia de vacunación existente en Navarra en este momento y a la cercanía con Navarrabiomed, aspecto que ha facilitado el desarrollo y la logística necesarios para la realización del estudio.

Hasta la fecha y desde el inicio de la pandemia, la citada plataforma ha gestionado la puesta en marcha de más de una treintena de iniciativas covid-19, dos de ellas ensayos multicéntricos liderados por personal investigador de Navarra y promovidos por Navarrabiomed.

El equipo trabaja activamente para que el personal investigador de la red sanitaria pública de Navarra participen e estudios clínicos covid-19 de los que se pueda beneficiar el colectivo de pacientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Actualmente, según indican, "se apuesta por la descentralización de los ensayos clínicos y Navarra es una comunidad con un sistema sanitario público con capacidad para acoger ensayos clínicos con medicamentos, lo que supone una esperanza para muchos pacientes navarros".