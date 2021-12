Carlos Artundo: "Gran parte del mundo científico no preveía una 6ª ola tan virulenta"

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, aseguró que "gran parte de la comunidad científica de este país" no preveía una sexta ola de la pandemia "con esta virulencia y extensión". Preguntado por los medios de comunicación si se ha llegado tarde con las medidas para contener el nuevo incremento de casos, contestó que "suele haber siempre personas y colectivos que por lo visto son más listos y dicen que podría haber adelantado" los efectos de esta sexta ola". "Sinceramente, nosotros y todo el mundo de la salud pública no anticipábamos una sexta ola con esta virulencia". "No sólo no lo preveíamos nosotros sino gran parte de la comunidad científica de este país", remarcó.

Reconoció que hay que hacer "autocrítica siempre" y añadió que "levante la mano quien no comente errores y más en una pandemia global como la que estamos viviendo". "Estamos en una situación tremendamente excepcional", destacó Artundo, que señaló que "siempre se pueden hacer mejor las cosas y nos toca aprender de los errores".

En este sentido, manifestó que "anticiparse en esta pandemia" y resumió que "adaptarse suele ser inteligente, adaptarse a las nuevas situaciones". "No queda otra y probablemente no tiene demasiado sentido desde una perspectiva de salud pública seguir haciendo exactamente lo mismo, el mismo rastreo y vigilancia, en una situación completamente diferente", añadió.

460.000 PASAPORTES COVID Y ESTIMULACIÓN DE LA VACUNA Induráin relató, además, que la implantación y extensión del pasaporte Covid, que ya se han descargado más de 460.000 ciudadanos, ha "potenciado la vacunación en franjas de edad donde había más reticencia" como entre 30 y 39 años, con un 80% con una dosis, y de 40 a 49 años, con un 90% con al menos una dosis. También valoró que "ha estimulado" la vacunación sin cita en Forem con más de 10.000 personas vacunadas.