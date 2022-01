Arasti también desmonta la "alarma" de Maya enfocada en los Menas

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha manifestado que no hay estadísticas que evidencien que los asaltos con violencia en las calles de Pamplona supongan un problema mayor que la delincuencia en general, al tiempo que ha señalado que trabajan para vigilar las zonas que se vislumbran como más problemáticas para la seguridad, después de que el alcalde Maya y ámbitos ultras hayan puesto el foco en los menores no acompañados.

Preguntado sobre si en la delegación del Gobierno tienen preocupación por informaciones recientes alusivas a este tipo de sucesos, ha indicado que tienen "preocupación" en cuanto a lo que les corresponde como partícipes de lo que es la seguridad ciudadana en el conjunto de la Comunidad Foral.

Por parte de la delegación tanto Policía Nacional como Guardia Civil trabajan en ese sentido en coordinación con las policías municipal y foral, ha indicado.

Tras apuntar que "hay casos que se tienen que investigar más, sus causas, si son hechos puntuales o si se repiten más habitualmente para poder atajarlos", ha remarcado que la delegación tiene sus cuerpos y fuerzas de seguridad a disposición de la investigación y colaboración para dar seguridad a los ciudadanos de Pamplona.

Ha reconocido que se han dado casos del tipo apuntado, así como que raíz de uno más mediático se ha conocido alguno más que no había sido denunciado, pero, ha precisado, "no hay una estadística que evidencie que esos casos supongan un problema mayor que lo que es la delincuencia en general".

En esa línea ha asegurado que van a seguir trabajando en las zonas que se vislumbran como más problemáticas para la seguridad de los ciudadanos.

El delegado se ha hecho eco de unas declaraciones de la consejera de Derechos Sociales en la que pedía no estigmatizar al colectivo de menores no acompañados, a los que se ha apuntado en algunos casos, porque parece que desde ningún ámbito se confirma que este tipo de hechos estén vinculados "única y exclusivamente con ese colectivo".

Arasti ha indicado que en algunas ocasionesEl alcalde de Pamplona,, ha afirmado que "es una evidencia que está bajando los parámetros de seguridad" a raíz de las agresiones que se están registrando en la ciudad y ha manifestado que "es un hecho que existen casos de este tipo de delitos perpetrados por 'menas' -menores extranjeros no acompañados-", pese a los esfuerzos de Delegación del Gobierno y Derechos Sociales por desmentir la alarma dirigida por la ultraderecha.En este sentido, ha explicado que ayer miércoles estuvo hablando con la consejera de Derechos Sociales,, para valorar la situación y para concertar "en un breve plazo" una reunión para tratar este asunto.En declaraciones a los medios de comunicación, Maya ha señalado que "no voy a polemizar con la consejera y lo que vamos a hacer es aclarar la situación y ver qué medidas se van a adoptar" porque "es un hecho que existen casos de este tipo de delitos perpetrados por 'menas'". Al respecto, ha aclarado que ", en eso no voy a entrar, pero también hay casos en los cuales, cuando son menores, la tutela es de los padres o del propio Gobierno".El alcalde ha llamado a "trabajar primero para que la sociedad conozca cuál es la situación; hay que ser sinceros y decir las cosas por su nombre, no se puede estar sin querer hablar por que pueda parecer que se quiera estigmatizar". "Aquí nadie está estigmatizando, estamos hablando de realidad y tenemos que actuar para conseguir que Pamplona sea esa ciudad segura que es en comparación con otras ciudades" pero, ha remarcado, "es una evidencia que está bajando los parámetros de seguridad, el ciudadano lo percibe así".Por ello, ha insistido en que "nuestra obligación como políticos es trabajar, explicar y que los ciudadanos sepan qué medidas vamos a adoptar. Y nosotros estamos en esa línea, el Gobierno también con toda seguridad y vamos a mejorar esta situación seguro que sí".En este sentido, ha planteado una mejora en la "coordinación" si la consejera Maeztu "dice que no tiene información sobre la relación que pueda haber entre los 'menas' y la comisión de delitos pues vamos a analizar esa información que tenemos, ponerla en común y avanzar".Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona ha pedido la constitución de una comisión al presidente de la Audiencia de Navarra "para trabajar coordinadamente entre el ámbito judicial y policial".Igualmente, ha destacado que el Consistorio está trabajando en la mejora de la iluminación de determinados entornos, "estamos recuperando un proyecto de hace años para iluminar mejor la Vuelta del Castillo, que es un lugar donde está habiendo dificultades".