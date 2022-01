Derechos Sociales niega que haya denuncias por delitos de Menas en Pamplona

El departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra desmintió ayer al alcalde de Pamplona quien quiso relacionar agresiones ocurridas en Pamplona con la presencia de Menas, es decir culpabilizando de presuntos delitos a menores no acompañados inmigrantes. "A la subdirección de menores responsable no se ha tratado una una sola denuncia en las últimas semanas de ningún delito", detallan. Y recuerdan a Maya que el trabajo con menores es una competencia "compartida, ellos son responsables de la atención primaria y nosotros de la especializada". Asimismo, hacen un llamamiento a las instituciones para "no recurrir a discursos estigmatizantes y criminalizadores contra los menores, incluidos los migrantes no acompañados". "Los delitos los cometen las personas concretas", indicaron. "Nadie entendería que se diga que las y los navarros cometemos delitos por el hecho de que algún navarro lo haga", subrayan.

"Desde el Departamento de Derechos Sociales venimos trabajando de manera continuada con todas las instituciones implicadas, Ayuntamiento de Pamplona, sanidad, educación, empleo, las diversas policías, el Ministerio de Derechos Sociales, en programas de inclusión social de menores en protección, especialmente en esta última fase impulsando el acogimiento familiar como la mejor fórmula de integración social y laboral", indican.

"Hoy la consejera le ha llamado al Alcalde para seguir trabajando conjuntamente como se viene habiendo en este y todos los asuntos de competencia compartida, y esperamos seguir haciéndolo desde la lealtad institucional y el buen común", resaltan.

Cabe recordar que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que aseguró ayer que había habido una nueva agresión a un joven en la ciudad por lo que pidió al Gobierno foral que ejerza las funciones de tutoría legal que tiene atribuidas con los menores migrantes a su cargo. "Pamplona es una ciudad segura pero es evidente que están aumentando las situaciones de inseguridad", indicó y añadió que las policías trabajan "a tope" y confía que "en breve" el autor o autores de esta última agresión sean detenidos. Sin embargo señaló que frente a "un problema serio no nos podemos andar con medias tintas". Por eso, va a pedir una reunión con la consejera de Derechos Sociales ya que con los menores que cometen delitos los responsables son los padres o los tutores legales y con los "llamados Menas hay una realidad: también ellos cometen delitos y la obligación de tutela es del Gobierno".