Coronavirus Navarra, datos del jueves | Bajan los positivos y los ingresos pero sube la presión en la UCI

Pamplona notificó al menos 620 contagios, 89 en II Ensanche, Tudela más de 125, Burlada más de 75...

Navarra detectó el jueves 13 de enero al menos 2.254 nuevos casos de infección por Covid-19, según el último dato diario provisional facilitado por el Departamento de Salud. El pico de la sexta ola, más de 4.700, queda ya atrás, si bien la incidencia por infecciones debido a la variante ómicron, que supone más del 90% de los contagios, sigue siendo muy elevada. Los positivos de ayer están por debajo de los 2.824 del miércoles (dato actualizado, se notificaron 2.674), por encima de los 2.031 del 6 de enero, y muy por debajo de los 4.685 de hace 14 días. La semana avanza con un descenso de positivos del 12% (12152-13799).

En cualquier caso en los últimos días los ingresos hospitalarios mantienen su escalada, siguiendo con el decalaje de los ingresos de una o dos semanas respecto a los contagios. En la actualidad son 260 los pacientes hospitalizados, 6 menos en 24 horas, 38 de ellos en UCI, dos más. Además, ayer se notificaron 2 muertes más por Covid-19.

Salud insiste en que la vacunación completa en Navarra muestra una efectividad del 91% para prevenir hospitalizaciones y 95% con la dosis adicional. La efectividad de las vacunas para prevenir todas las infecciones, incluidas las asintomáticas, es algo inferior, del 62% con pauta completa y asciende al 84% con la dosis adicional. Por ello, los vacunados han de mantener medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar, recalcan las autoridades.

Entre las personas correctamente vacunadas que llegan a infectarse, la probabilidad de necesitar ingreso hospitalario es un 74% menor, y la de ingresar en UCI un 86% menor. Este efecto de reducción de la gravedad de la infección se mantiene en los casos debidos a la variante ómicron.

Desde el comienzo de la vacunación en Navarra se estima que se han prevenido por efecto directo de la vacuna más de 130.000 infecciones, 8000 ingresos hospitalarios, 1000 ingresos en UCI y 1100 defunciones.

POR MUNICIPIOS Ayer jueves Pamplona notificó al menos 620 nuevos casos de Covid-19, 89 en II Ensanche, 73 en San Juan, 70 en Rochapea, 64 en Txantrea, más de medio centenar en Iturrama, 41 en Milagrosa... Tras la capital navarra Tudela encabezó el listado diario de positivos por municipios, con más de 125. A continuación, Burlada con más de 75, Sarriguren con más de 60, Zizur, Berriozar y Ansoáin en torno al medio centenar, Estella-Lizarra y Mutilva 38, Cintruénigo 32, Tafalla 30...:

SANITARIOS POSITIVOS El departamento de Salud ha cambiado el protocolo que siguen para la vuelta al trabajo de los profesionales sanitarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) que causan baja por la covid-19. Así, si bien anteriormente se realizaba una prueba PCR a los diez días de aislamiento –de manera que si obtenían menos de 35 ciclados se reincorporaban al trabajo; una cifra que en Navidades se bajó a 30– ahora a los siete días de aislamiento y tres sin síntomas les hacen un test de antígenos.

Al respecto, desde Salud explicaron que las actuales pautas para el tratamiento de casos y contactos por covid-19 en el SNS-O "están basadas en las indicaciones de la estrategia para la detección precoz, vigilancia y control de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, y están validadas por los técnicos de salud laboral y prevención de riesgos laborales". Así, indicaron que "para la elección de la prueba correspondiente se tiene en cuenta que ésta tenga una efectividad diagnóstica homologable y una sensibilidad que permita la reintegración del profesional al ámbito laboral en unas condiciones validadas como seguras desde el punto de vista de la posibilidad de infectividad".

Actualmente al personal asistencial de Osasunbidea se le realiza un test de antígenos a los 7 días de aislamiento y si da negativo, se reincorpora. Si, por el contrario, da positivo, se le vuelve a hacer a los 3 días. La falta de personal es un problema creciente del sistema sanitario que se ha visto agravado en las últimas semanas por el incremento de profesionales contagiados, si bien el ámbito de contagio mayoritario es el extralaboral. La semana pasada los afectados eran 389.

APLAZAR VACACIONES, "ÚLTIMO RECURSO" La consejera de Salud, Santos Induráin, aseguró ayer en el Pleno del Parlamento que "se han agotado todo tipo de fórmulas antes de aplazar y suspender vacaciones" de los profesionales sanitarios y aclaró que se trata de una medida "excepcional", por lo que "no es justo entender que ha sido una medida generalizada".

La consejera, que fue preguntada por Geroa Bai, EH Bildu y Podemos Ahal Dugu por el sobreesfuerzo realizado por los profesionales, aseguró que con la instrucción se amplía el plazo "para garantizar que los profesionales puedan disfrutarlas".

Esta, insistió, es una "medida excepcional" y "no es lo habitual el aplazamiento o suspensión de vacaciones", por lo que ha considerado que "no es justo entender que ha sido una práctica generalizada", si bien quiso dejar claro que con esto no pretende "minimizar los efectos de esta decisión".

La consejera destacó que "mantener la asistencia sanitaria y proteger al personal sanitario son dos caras de la misma moneda", reconociendo que mantener la asistencia ha sido difícil "teniendo en cuenta que los recursos humanos son limitados" y las necesidades sanitarias crecientes.

En este sentido, destacó que "la renovación de todo el contingente covid de 700 profesionales a partir de finales de este mes va a posibilitar margen de maniobra y que el disfrute sea real".

LAS ACCIONES DEL GOBIERNO Del mismo modo, la consejera quiso poner en valor las distintas actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra para cuidar la salud mental y emocional de los profesionales sanitarios.

De esta manera, se refirió a acciones concretas como la puesta en marcha en 2020 y 2021 de un plan de cuidado de la salud emocional de los trabajadores del Servicio Navarro de Salud "con la idea de facilitar mecanismos de ayuda para la gestión de estas situaciones de alto impacto emocional que la crisis sanitaria genera" y "mejorar el bienestar emocional".

Asimismo, indicó, se han puesto en marcha una serie de grupos de apoyo psicológico, sobre todo en el área de Pamplona y Estella, con objetivo de disminuir al sobrecarga emocional derivada del trabajo asociado con covid 19.

Del mismo modo, se han lanzado talleres de autocuidado a profesionales sanitario, un aula virtual con recursos formativos y pautas para mejorar el bienestar emocional, y el año pasado se abrió un teléfono de atención psicológica a profesionales el relación con la crisis sanitaria atendido por psicólogos del grupo de intervención de emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos.

LUZ VERDE A LA CUARTA DOSIS La Comisión de Salud Pública, en la que están representandas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, acordó ayer que las personas inmunodeprimidas reciban una cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19 a los cinco meses de la última dosis. Asimismo, avcaló las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a las personas mayores de 18 años, es decir, a toda la población adulta.

"Las personas que recibieron dosis adicional de vacuna ARNm por estar incluidas en el Grupo 7 o ser personas que reciben tratamiento con fármacos inmunosupresores recibirán una dosis de recuerdo a los cinco meses de la última dosis", explicó el Ministerio de Sanidad.

En este grupo se encuentran, entre otros, personas de muy alto riesgo, como aquellas con fibrosis quística, trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido y en lista de espera para trasplante de órgano sólido, trasplante pulmonar, renal, pancreático, cardíaco, hepático o intestinal. También enfermos de diálisis de diversos grados, enfermedades oncohematológicas y diversos tipos de enfermos de cáncer con o sin quimioterapia, así como diversos casos de VIH, inmunodeficiencias o síndromes de Down mayores de 40 años.

TERCERA PARA TODOS LOS ADULTOS También ayer la Comisión autorizó las dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 a todas las personas mayores de 18 años. Así, se amplía el rango de edad de la vacunación con dosis de refuerzo, que se situaba por el momento hasta los 40 años.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, detalló que, como en la primera etapa de la vacunación, se irá "de manera ordenada" por grupos de edad de mayor a menor, "de diez en diez".

De esta forma, una vez se termine con los adultos mayores de 40 años, se empezará con los de 30 y así sucesivamente hasta llegar a los de 18. En cualquier caso, se priorizará a las personas de riesgo y a las que completaron hace más tiempo la pauta de vacunación.

Por otra parte, se aprobó asímismo la reducción del intervalo entre la pauta completa y la dosis de refuerzo de seis a cinco meses, "en consonancia con lo que está haciendo otros países de nuestro entorno", según la ministra. "También en función de la evidencia que vamos teniendo, ya que a partir de los cinco o seis meses empieza a bajar la protección", aseveró.