La Asociación PsicoSanitaria alerta de que "los recursos y el personal de salud mental en Atención Primaria no crecen al ritmo de la demanda de la población"

La Asociación PsicoSanitaria (Asociación Nacional de Psicología Sanitaria) ha alertado este jueves de que la atención psicológica en la Atención Primaria "no crece al ritmo de la demanda de la población", por lo que es necesario que psicólogos clínicos y sanitarios trabajen "codo con codo de acuerdo a las necesidades que la población requiere". "La sociedad lo necesita y lo está pidiendo a gritos", han advertido.

En una sesión de trabajo en la comisión de Salud para mostrar su opinión y propuestas acerca del futuro Proyecto de Atención Psicológica en Atención Primaria destinada a reforzar la intervención en promoción y prevención en la salud mental de la población, un grupo de representantes de la entidad ha expuesto que, como solución a "no ofrecer los mismos recursos que hace 50 años", sean también profesionales de psicología sanitaria quienes accedan a puestos en los centros de salud, y no solo que lo hagan psicólogos clínicos, como reivindicaron en una sesión anterior.

Paula Fuentes, profesional del Teléfono de la Esperanza desde hace 11 años, ha expuesto que en muchos casos le llegan "pacientes que vienen de Atención Primaria y no bien atendidos", ya que "debido al poco tiempo disponible y a la falta de escucha activa" su problema no es tratado como debiera, por lo que, ante la falta de psicólogos clínicos, se debiera de echar mano de sanitarios. "Cuando entramos a hacer diferencias nos olvidamos de la persona que requiere nuestra atención", ha lamentado, destacando que "los servicios sanitarios trabajan desde la intervención y el diagnóstico, pero se deberían de poner los mismos recursos para la prevención". "Por esto es muy importante tener un programa de promoción y prevención de la salud emocional, y no se puede decir que no hay personal cualificado", ha subrayado.

Por su parte, Yolanda Resano, ha aclarado que desde la asociación no quieren "manifestar sensación de competencia" ni "quitar a unos y poner a otros", sino "aportar un enfoque más comunitario". "Somos profesionales complementarios que trabajamos en prevención y promoción de la salud en diferentes ámbitos y entornos", ha resaltado.

Sandra Gutiérrez, trabajadora de Cruz Roja, ha recalcado que "el modelo que queremos proponer es que ingrese profesional sanitario para trabajar juntos de manera interdisciplinar", mostrándose dispuestas a "apoyar a la elaboración de un documento que sirva para que nuevos compañeros mejoren una atención y que vea resultados en cinco años".

Sin embargo, el punto de partida no es nada bueno. "La pandemia parece haber incidido en la salud mental de las mujeres, que han duplicado el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, y la población infanto-juvenil también lo ha notado de forma acusada", ha certificado Itzal Puchol, que ha subrayado que "el incremento exponencial de atenciones y el alto volumen de pacientes sin derivación" hacen "justificar la demanda social" de contratar a estos profesionales para la Atención Primaria.