Las víctimas de violencia machista atendidas en Navarra crecen un 8,4%

PAMPLONA – Los Equipos de Atención Integral a las Víctimas (EAIV) de violencia machista del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) atendieron en 2021 a 1.085 mujeres y sus 68 hijos. Se trata de un 8,39% más de mujeres que en 2020. Del total, 126 han sido derivadas a centros de Urgencias; 11 a casas de acogida y 7 a pisos residencia, junto a sus hijos.

Así lo dio a conocer ayer la directora gerente del INAI, Eva Istúriz, que compareció en conferencia de prensa, junto al jefe de área de investigación criminal de Policía Foral, Eduardo Sainz de Murieta, y la inspectora de la Brigada Asistencial de Policía Foral, Cristina Eseverri, para informar sobre el trabajo conjunto que ambas entidades realizan en atención, asistencia y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres.

Istúriz recordó que para acceder a dicha asistencia no es necesario que exista una denuncia, "somos conscientes de lo difícil que para muchas mujeres resulta dar ese paso". "No obstante, la denuncia es la herramienta para hacer que los delitos de violencia contra las mujeres no queden impunes", dijo.

MÁS DENUNCIAS En enero de este año, los cuerpos policiales que operan en Navarra ya han recibido 136 denuncias por violencia contra las mujeres. Durante todo 2021 registraron 1.639 denuncias (667 de ellas la Policía Foral), un 5,81% más que el anterior, una cifra que supone más de cuatro diarias y en torno a 135 denuncias al mes.

La directora gerente del INAI destacó que este aumento de las denuncias, si bien puede crear "alarma social", es "sintomático de que cada vez mayor número de víctimas" denuncian gracias a que se ha visibilizado este problema. Asimismo, resaltó el "absoluto compromiso" del Ejecutivo foral "en favor de la igualdad y de una sociedad libre de violencia contra las mujeres y niñas" y expresó su preocupación ante los "mensajes que banalizan la violencia contra las mujeres".

Así, recordó que en Navarra, desde julio del año pasado, han sido asesinadas dos mujeres y hay "muchas mas víctimas de maltrato y agresiones de todo tipo". Istúriz resaltó el "intenso trabajo coordinado para tratar de proteger, asistir y ayudar a las mujeres que buscan amparo en las instituciones" y trasladó a las víctimas de violencia que "estamos a su lado para ayudarles". Junto con Sainz de Murieta, hizo hincapié en la importancia de la sensibilización y dar pautas al entorno para identificar las situaciones de violencia.

