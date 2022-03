Usar el móvil es la segunda causa de pérdida de puntos en Navarra tras la velocidad

El teléfono móvil es la segunda causa por la que más conductores son sancionados al año en Navarra con la pérdida de puntos, sólo por detrás de los excesos de velocidad: en 2021, según los datos provisionales de la Dirección General de Tráfico (DGT), fueron 3.110 los infractores sancionados por utilizar sus celulares, de un total de 20.496 automovilistas a los que se detrajeron puntos. A partir del lunes, el volumen de infractores debería reducirse: Tráfico ya no restará 3 puntos por utilizar el teléfono móvil, sino que detraerá el doble, 6 puntos, por el mero hecho de tener el dispositivo en la mano.

El lunes entran en vigor las últimas modificaciones de la ley de Tráfico, que incluyen, entre otras medidas, una mayor detracción de puntos en el carnet de conducir por distracciones, alcohol, velocidad o el mal uso del cinturón de seguridad, así como sanciones para las personas que cometan fraude en las pruebas para obtener el permiso de conducir.

El objetivo del endurecimiento de las sanciones por el uso del móvil, que pasarán a ser castigadas con la retirada de 6 puntos, es aplacar las distracciones al volante y, con ello, combatir la siniestralidad vial derivada de las mismas. Según los datos de la DGT, desde el año 2016 los despistes son la primera causa de los accidentes mortales, ya que concurren en un tercio de ellos (31%).

UNO DE CADA SEIS SANCIONADOS

En la Comunidad Foral, el número de infractores por usar el teléfono móvil al volante se incrementó paulatinamente durante los años previos a la pandemia: en 2016 fueron 2.640 conductores sancionados, en 2017, 3.287; en 2018, 3.326; y en 2019, en 3.656. Sin embargo, la pandemia y la reducción de la movilidad hizo que el número de infractores cayese a 3.019 en 2020, para situarse en 3.110 en 2021, es decir, uno de cada seis de los infractores sancionados.

Solamente los excesos de velocidad, con 11.145 infractores en la Comunidad Foral en 2021, son una motivo mayor de detracción de puntos en Navarra. Drogas (1.610 sancionados) y consumo de alcohol (1.470) quedan lejos del uso del teléfono móvil como precepto infringido.

La reforma también va a suponer elevar de 3 a 4 los puntos detraídos por no utilizar o hacerlo de forma incorrecta el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de protección. El año pasado hubo 999 conductores en Navarra que perdieron puntos del carné por no usar el cinturón de seguridad o un dispositivo de retención infantil para menores de edad que viajaba como ocupantes en sus vehículos, y otros 38 motoristas a los que se detrajeron puntos por no usar el casco.

Todas estas medidas fueron detalladas ayer en una conferencia de prensa por el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, la jefa provincial de Tráfico, Belén Santamaría, y el capitán de la Agrupación de Tráfico de Guardia Civil de Navarra, Félix Peleteiro. Arasti puso en valor las modificaciones incluidas en la ley de Tráfico que han sido "muy participadas" por los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, lo que "consolida" esta actualización y la hace una "ley más abierta".

A LA CABEZA DE EUROPA

Según destacó el delegado del Gobierno, España "se ha convertido a lo largo de los años en el tercer país a nivel europeo con menos fallecidos y lesionados heridos graves", pero señaló que, desde el Ejecutivo central, "entendíamos que era necesario reforzar la ley de Tráfico y seguir avanzando en materia de seguridad vial". A este respecto, apuntó que "el 70% de los fallecidos y heridos graves son como consecuencia de accidentes que se producen en carreteras convencionales", vías en las que, en 2019, se rebajó la velocidad de 100 a 90 km/h y se logró disminuir un 30% el número de fallecidos y heridos graves.

Por su parte, Belén Santamaría explicó que, con las nuevas modificaciones, la ley "se adapta a los nuevos tiempos" e incluye por primera vez cuestiones medioambientales, catalogando como grave no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de bajas emisiones (ZBE). También se incorpora por vez primera a nuestra legislación una referencia al vehículo autónomo y se recogen los nuevos vehículos de movilidad personal o la posibilidad de acreditar el permiso de conducción por medios digitales a través de la aplicación MiDGT.

Uno de los principales, objetivos, indicó, ha sido actualizar varios preceptos de la Ley relativa al permiso por puntos, aumentando la detracción de puntos, pero no el importe de las sanciones, en cuestiones como las distracciones, el alcohol, la velocidad o el no uso del cinturón de seguridad.

EN VIGOR DESDE ESTE PS RÓXIMO LUNEs

Distracciones. Aumentan a detraer por utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. Desde 2016 las distracciones al volante son la primera causa de los accidentes mortales (31%). En 2020 se incrementó 3 puntos por encima del año anterior. La proliferación de las redes sociales, la dependencia del móvil y la inmediatez son elementos nocivos durante la conducción. Por tanto, se incrementan los puntos a detraer, manteniéndose en 200 euros la sanción económica.

Cinturón de seguridad y elementos de protección. Aumentan de 3 a 4 los puntos a detraer por no hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios. Se mantiene la misma sanción de 200 euros. 1 de cada 4 fallecidos en accidente de tráfico sigue sin hacer uso del cinturón de seguridad.Adelantamientos. Se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. 2 de cada 3 accidentes mortales se producen en carreteras convencionales. En 2019, año de referencia, se produjeron 239 fallecidos en colisión frontal en vía convencional. Esta supresión va en consonancia con el principio de sistema seguro, de eliminar o reducir los riesgos, y los adelantamientos en vías convencionales son uno de ellos. La entrada en vigor de esta norma coincide con el inicio de una campaña de control de la velocidad que llevarán a cabo Guardia Civil y el resto de las policías de Navarra.

Menores y alcohol. Los conductores menores de edad de cualquier vehículo (ciclomotores, motos hasta 125 cc, bicicletas y vehículos de movilidad personal) no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0, tanto en sangre como en aire espirado.

Alcoholímetro antiarranque (alcoholock). Será obligatorio para los vehículos de transporte de viajeros por carretera a partir del 6 de julio de 2022. Los vehículos que dispongan de interfaz para la instalación de estos dispositivos (homologados a partir del 06-07-2022 y matriculados nuevos a partir del 06-07-2024) estarán obligados a utilizarlos. Se trata de una medida demandada por el sector del transporte de vehículos por carretera.

Objetos a la vía. Aumentan de 4 a 6 los puntos a detraer por arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que pueden producir accidentes o incendios.

Más seguridad para los ciclistas. Se incrementa la seguridad de los ciclistas haciendo obligatorio, en vías con más de un carril por sentido, cambiar de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, se aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 m., manteniendo la cuantía de 200 euros. También se prohíbe parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas.

Unificación del periodo para recuperar los puntos del carnet.

Unificación del período para recuperar los puntos del carnet. 2 años sin cometer infracciones es el plazo que tiene que transcurrir para que un conductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos. Hasta la aprobación de la reforma de la Ley, este periodo variaba en función de la gravedad de la infracción cometida. Se ha simplificado, de modo que sea de más fácil comprensión y comunicación.

Cursos de conducción segura y eficiente. Se podrán recuperar 2 puntos del carnet por la realización de cursos de conducción segura y eficiente. Una Orden Ministerial desarrollará los requisitos necesarios y las condiciones que deben de cumplir. Estos cursos se están consolidando como una buena práctica y suponen una formación adicional para los conductores.

Motoristas. Se autoriza la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de moto y ciclomotor con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecte a la seguridad en la conducción.

Cometer fraude en las pruebas para obtener el permiso de conducir. Se introduce, como infracción muy grave sancionada con 500 euros, utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos. Además, el aspirante no podrá presentarse de nuevo a las pruebas para la obtención del permiso en el plazo de 6 meses.