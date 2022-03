Gimeno: “Hay 300 plazas que no se pueden estabilizar si no se pide requisito de inglés”

pamplona – El consejero de Educación, Carlos Gimeno, aseguró ayer que su departamento "no tienen ninguna intención de crear ningún cuerpo docente" específico para el Programa de Aprendizaje en Inglés a través de una ley que permita exigir el requisito de lengua extranjera para acceder a la función pública, sino que buscan estabilizar la plantilla. "Hay 300 plazas en el sistema educativo navarro que no se pueden estabilizar si no se puede pedir un requisito de lengua extranjera", afirmó. Su propuesta tiene el rechazo de la mayoría sindical.

Gimeno respondió así a la pregunta planteada por Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, quien lo consideró "un modo de blindaje del PAI" y planteó si esto no podría afectar a la igualdad de oportunidades al igual que se planteó en su día desde el Gobierno en referencia al euskera. "Las discriminaciones solo se producen con una lengua propia como el euskera y no considera que el inglés discrimina a nadie", se preguntó Ruiz.

El consejero aseguró que Educación "no tienen ninguna intención de crear ningún cuerpo docente, lo que tiene intención es de establecer funcionarios docentes que pertenecen la Gobierno foral que no estén integrados en los cuerpos estatales ni en los cuerpos forales" para "reducir la temporalidad, cifrada en más del 70%" y "estabilizar" estas plantillas

El proceso de ingreso, explicó, "sería igual que el estatal para poder integrarlos en los cuerpos estatales" y aunque "no podrían concursar en los concursos de traslados estatales", si podrían "con las mismas condiciones en los forales". En el caso de que el PAI salga del centro, Gimeno explicó que "se puede suprimir el destino y concursar con derecho preferente a centro por parte de todos los profesionales", mientras que si se eliminase de forma general "las personas que han ingresado irían en el mismo derecho preferente a la misma especialidad y al mismo idioma".

Por su parte, Ruiz aclaró que están "a favor de la plurilingüidad y de estabilizar los puestos de trabajo", pero "esto no significa que se tenga que aceptar cualquier solución". Desde le punto de vista pedagógico, Ruiz afirmó "no vemos muy buena pinta" ya que supone "un blindaje del PAI, una opción política que se intenta imponer a toda costa".