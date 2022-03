Coronavirus en Navarra, última hora: suben los nuevos ingresos en la última semana y bajan los positivos

Navarra detectó el domingo 27 de marzo al menos 126 nuevos casos de infección por covid-19, según el primer dato diario avanzado por el Departamento de Salud, cerrando una semana con descenso de positivos del 12% respecto a la anterior (2.017-2.299). Los de ayer están por debajo de los 237 de hace 7 días y de los 198 de hace 14. El sábado los contagios ascienden a 131 tras la suma de nuevos autotest a los 117 que fueron anunciados. La incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días baja a 650 y en los últimos 7 desciende a cerca de los 300.

Actualmente permanecen hospitalizadas 50 personas por esta enfermedad, cinco de ellas en la UCI. Hace 7 días eran 49 las personas ingresadas, 7 en cuidados intensivos. A falta del último dato, los nuevos ingresos aumentaron en la última semana, 26 por 20 de la anterior. En cuanto a los fallecimientos, también a falta del dato del domingo, se notificaron 4, uno menos que la semana previa.

Nueva fase de control de la covid-19

A partir de este lunes se comienza a aplicar en Navarra la actualización de la Estrategia de Vigilancia y Control frente a la covid-19. El diagnóstico de pacientes con síntomas leves compatibles con covid-19 (la mayoría actualmente) se realizará según las necesidades de manejo clínico del mismo, es decir, ya no primará el criterio de medidas basadas en razones de Salud Pública, sino de su propia situación personal. En cuanto a las bajas, no se activan tampoco de modo automático por dar positivo (al no haber aislamiento), sino según criterio clínico.

El segundo gran bloque lo componen los espacios y personas vulnerables y los casos graves, aunque en estos últimos son los criterios clínicos los que marcarán la realización de la prueba, el tratamiento, el seguimiento y, si lo necesita, la correspondiente baja laboral. Los síntomas a tener en cuenta para contactar inicialmente con el sistema sanitario siguen siendo el inicio súbito en los 10 últimos días de tos, disnea, odinofagia o rinorrea, con o sin fiebre.

Las novedades se encuentran en los grupos de población que vienen marcados por espacios o situación de vulnerabilidad por edad y otros motivos. Un primer colectivo, según el primer criterio de espacio, lo componen las personas que residen o acuden, están ingresadas o trabajan en centro sanitario asistencial hospitalario, centros sociosanitarios y centros de día que prestan asistencia sociosanitaria, centros penitenciarios y otros centros con personas institucionalizadas. También personal trabajador que presta apoyo o cuidado a personas vulnerables.

A todas ellas sí les está indicado realizar una prueba diagnóstica. Si el resultado es negativo basta con mantener medidas preventivas reforzadas 10 días tras inicio de síntomas. Si la prueba es positiva, procede un aislamiento de al menos 5 días tras el inicio de los síntomas y llevar 24 horas sin fiebre o mejoría de los síntomas y el estudio de contactos estrechos.

El otro gran colectivo lo conforman las personas que forman parte de un grupo de mayor vulnerabilidad por razón de edad o de su situación sanitaria: es decir, las personas con 60 o más años, las personas con inmunodepresión por causa intrínseca o extrínseca y mujeres embarazadas. En este grupo también está indicada una prueba diagnóstica por parte del sistema sanitario. Si el resultado es positivo, no se articula automáticamente un aislamiento, sino que se aplican las citadas medidas preventivas.

DATOS DIARIOS POR MUNICIPIOS El domingo Pamplona acumuló 38 nuevos contagios, según el avance diario del Gobierno foral. Destacan los 5 de San Jorge, San Juan y Ermitagaña, los 4 del II Ensanche, o los 3 de Txantrea y Azpilagaña. Tras la capital navarra Estella-Lizarra encabezó el listado por municipios con 9 casos, seguida de Tudela y Ansoáin, con 8. A continuación Barañáin notificó 6, Berriozar, Zizur, Sarriguren, Noáin, Tafalla, Villava-Atarrabia y Mutilva 3, Irurtzun, Gorraiz, Orondritz, Santacara y Sunbilla 2...:







España empieza a normalizar la covid contando solo casos graves y vulnerables

Ampliando la información anterior, en un contexto de elevada cobertura vacunal -más del 92 % de los mayores de 12 años con pauta completa- y una elevada inmunidad adquirida tras la sexta ola, el Ministerio de Sanidad y las comunidades han considerado que era el momento de generar otro tipo de vigilancia que, sin la exhaustividad en la detección de los dos últimos años, permita observar cambios que requieran medidas adicionales "sin saturar el sistema sanitario".

De esta forma, y tras constatar la reducción de la gravedad de la enfermedad para la inmensa mayoría de los contagiados tras la última ola, han centrado esta nueva fase en los ámbitos vulnerables -centros sanitarios asistenciales, sociosanitarios y de día que prestan asistencia sociosanitaria, prisiones y otros lugares con personas institucionalizadas- y grupos vulnerables -mayores de 60, inmunodeprimidos y embarazadas-.

Solo se van a contar los casos y brotes que se den en estas personas y entornos; será en los datos del próximo jueves cuando se refleje esta nueva forma de monitorizar la covid, ya que los que publique en las próximas horas el Ministerio de Sanidad serán los consolidados correspondientes a la semana pasada, trasladan fuentes de este departamento.

Y solo a ellos se les va a hacer a partir de hoy pruebas diagnósticas, que desaparecen también antes de los ingresos hospitalarios, si bien, en cualquier caso, el profesional sanitario podrá indicar la realización de un test bajo criterio clínico.

Todos los casos confirmados con síntomas leves ya no tendrán que aislarse, sino "extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas", evitar el contacto con personas vulnerables, asistir a eventos multitudinarios y, "siempre que sea posible", teletrabajar.

No así los empleados de entornos vulnerables o los que asistan a estos colectivos, que no acudirán a su trabajo en los primeros 5 días desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico si no los tiene; al quinto día, y si han desaparecido, se hará una prueba de antígenos que, de ser positiva, se la repetirá cada 24 horas hasta dar negativo.

Asimismo, los hospitalizados deberán estar aislados durante el ingreso hasta obtener una prueba negativa o una PCR positiva compatible con cargas virales bajas, aunque los profesionales podrán adaptar estas recomendaciones tras la valoración de cada situación.

Solo se identificarán a los contactos estrechos de estos grupos y ámbitos vulnerables, a los que se les indicará la realización de una prueba a los 3-5 días del seguimiento; como ya se estableció a principios de marzo, no realizarán cuarentena, aunque deberán extremar las precauciones durante 10 días y minimizar las interacciones.



Llega Paxlovid

La entrada de España en una nueva era de la pandemia coincide con la llegada de los primeros 11.900 tratamientos de Paxlovid, el antiviral de Pfizer destinado a pacientes con síntomas leves pero que pueden desarrollar covid grave, del que España ha comprado 344.000 dosis para este año.

Se trata así del segundo tratamiento disponible contra la covid en España: en febrero llegaron las primeras dosis de Evusheld de AstraZeneca, que actúa de profilaxis exprés en las personas inmunodeprimidas que, pese a estar vacunadas de la covid, no generan anticuerpos para alcanzar una adecuada defensa frente al coronavirus.