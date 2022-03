Educación asegura tener capacidad para atender al alumnado ucraniano llegado a Navarra

"Las cifras que estamos manejando no nos preocupan. El sistema educativo navarro está preparado para acoger al alumnado procedente de Ucrania". El director general de Educación, Gil Sevillano, ha asegurado que la situación que viven los centros educativos es de "calma y tranquilidad" y añadió que, aunque la previsión es que en las próximas semanas se sigan escolarizando más ucranianos (se estima que han llegado más de 300 menores a Navarra), el sistema educativo "tiene capacidad para resolver esta situación". "No nos plantea ninguna inquietud tener que incorporar a este alumnado sobrevenido salvo que se concentre en alguna localidad concreta", ha reconocido Sevillano.

Los últimos datos que maneja el Departamento de Políticas Migratorias constatan que la Comunidad Foral ha recibido a más de un millar de refugiados ucranianos, la mitad de ellos menores. Ahora bien, hasta el momento, tan sólo se han escolarizado 83 niños y niñas. "Desde Políticas Migratorias nos han comentado que hay más de 300 menores en edad de escolar, pero la mayoría se encuentra en otra fase, buscando alojamiento, asentándose... Desde el 6 de marzo se han incorporado 83 alumnos, un número que no nos preocupa. No es ninguna novedad para el sistema. Por ejemplo, en este mismo periodo de tiempo, se han escolarizado en Navarra 65 menores procedentes de Marruecos, un alumnado que también presenta la dificultad del idioma", ha explicado el director general.

Tal y como ha aseguradoSevillano, el alumnado de incorporación tardía es una realidad con la que conviven los centros educativos a diario. Hasta el pasado curso afectaba principalmente a los públicos pero, con la aplicación de la nueva normativa también se está involucrando a la red concertada. De hecho, según los datos del Departamento de Educación, desde el pasado 1 de octubre el alumnado sobrevenido asciende a 1.600, de los cuales más de 500 tienen una lengua materna distinta al castellano.

"Esta escolarización de menores ucranianos, de momento, no nos desborda. Si que ha habido algún caso como por ejemplo en la escuela de Goizueta, un centro pequeño, al que se han incorporado cinco niños, tres de ellos a un mismo grupo lo que ha hecho saltar la ratio. Se comunicó a Inspección y se han puesto los recursos necesarios", ha expuesto Sevillano, que ha recordado que la dotación de recursos se realiza a comienzos de curso con las necesidades que tiene cada centro y teniendo en cuenta que puede llegar alumnado sobrevenido.





Distribuidos en varias edades



Preguntado sobre la previsible incorporación de nuevos escolares procedentes de la guerra de Ucrania durante las próximas semanas, el director general se ha mostrado tranquilo y ha asegurado que "tener que escolarizar a esos más de 300 alumnos que han llegado a Navarra por cauces oficiales no nos plantea ninguna inquietud salvo que se concentren en una localidad concreta".

Y es que, tal y como ha señalado Sevillano, las edades de estos menores no se concentran en una sola etapa sino que "estamos hablando de niños y niñas de entre 3 y 16 años principalmente. Son 13 cursos por lo que sale como a unos 25 alumnos por curso, una cifra asumible. Tenemos capacidad para resolver esta situación".

El proceso de admisión que se está siguiendo con este alumnado procedente de Ucrania es el mismo que se aplica al resto de escolares de incorporación tardía. "Se aplica la normativa como al resto y se tienen en cuenta la proximidad al domicilio, las agrupaciones familiares, las ratios, el índice de alumnado con necesidades educativas de cada centro...", ha explicado Sevillano, que ha añadido que desde el Ministerio "existe una comisión de seguimiento que sirve de nexo para ir tejiendo una red de recursos y protocolos para ofrecer la mejor atención posible a estos menores".





La opinión de los centros



Los centros públicos están acostumbrados a recibir estudiantes a lo largo del curso. "No tenemos recursos extraordinarios para atender al alumnado de Ucrania, pero este curso tenemos los apoyos covid, más personal, y de momento no está habiendo problemas. El alumnado sobrevenido es algo habitual en los centros públicos y mientras no se superan la ratio de 25 no suele haber problema. Conforme se acerca a los 30 hay que avisar al Departamento de Educación para recibir más recursos", ha explicado el presidente de Adipna (direcciones de colegios públicos de Infantil y Primaria PAI), Juan Carlos Turumbay, que ha reconocido que "de momento está siendo un goteo y salvo en algún colegio concreto a el que han llegado muchos niños de golpe y hay cierta preocupación, en el resto no hay problema".

El presidente de Adipna sí ha indicado que el alumnado llegado de Ucrania presenta dos características que complican de alguna manera su adaptación. "La primera es el idioma. No solo no saben castellano sino que además tienen un alfabeto distinto, lo que dificulta la comunicación. Y la segunda cuestión es sus circunstancias vitales, ya que son niños y niñas que están huyendo de una guerra con lo que eso supone", ha apuntado Turumbay, quien considera que lo fundamental "es darles seguridad ya que el cerebro de los niños tiene mucha plasticidad y enseguida aprenden".

Desde Escuelas Católicas, patronal mayoritaria de la red concertada, han asegurado que los colegios carecen de recursos extraordinarios para acoger a este alumnado. "Los colegios reciben unos recursos en el inicio de curso para alumnado desfavorecido y con necesidades educativas y dejan parte en reserva para los que llegan a mitad de curso", ha explicado Iñaki Iriarte, que ha añadido que ante esta situación "los centros están echando una mano como pueden".

Por su parte, el presidente de Cece Navarra, Mikel Rodríguez, ha explicado que desde Educación "nos han enviado un email para atender las necesidades que puedan surgir ante las necesidades que puedan surgir ante la llegada de alumnado procedente de Ucrania". Asimismo ha asegurado que les han enviado una guía Navarra-Ucrania y un cuaderno con pictogramas y vocabulario básico para facilitar los primeros pasos al llegar a la Comunidad Foral.

En su opinión, "la situación de años anteriores y la intervención ante incorporaciones tardías no es comparable a la actual". De modo habitual, ha añadido, "los recursos se dan a principios de curso y el centro los distribuye de manera eficiente para atender de la mejor manera posible al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Normalmente aunque exista alguna incoporación a mitad de curso, no suele haber variación de recursos a lo largo del año".

comedor

Consultado por si el Departamento de Educación prevé aprobar ayudas obecas comedor para el alumnado de Ucrania, similar a lo que anunció ayer Generalitat de Valencia, el director general de Educación ha alegado no tener información al respecto. Algunos centros, según ha podido saber este periódico, han pedido el apoyo de la apyma (asociación de padres y madres) para recaudar fondos y pagar así las necesidades de comedor que tengan estos escolares que huyen de la guerra.

Por su parte, el consejero Carlos Gimeno ha defendido en la tarde de este miércoles en la conferencia sectorial su intención de garantizar el derecho básico y prioritario a la educación de los refugiados. En este sentido ha abogado por realizar una atención individualizada inclusiva que desarrolle la identidad, el contacto digital con sus centros de origen y medidas organizativas y curriculares. l