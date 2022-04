Dos sentencias reconocen como indefinidos fijos a dos trabajadores interinos desde 2014

Dos sentencias han reconocido como indefinidos fijos a dos trabajadores, uno del Conservatorio Superior de Música de Navarra y la otra del centro UNED Pamplona, después de encadenar contratos temporales desde 2014.

El Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona ha reconocido como indefinido no fijo a un profesor interino del Conservatorio Superior de Música atendiendo así la demanda presentada por ELA. Este sindicato ha afirmado que "la sentencia da la razón a la parte demandante" al argumentar que "la contratación administrativa que le vincula con la administración demandada encubre una relación laboral indefinida no fija, por fraude en la contratación administrativa", al estar "realizando la misma actividad y en el mismo centro de trabajo" y que está "ocupando el actor un puesto estructural".

Según ELA, el fallo declara que "la relación que vincula al demandante desde el 1 de septiembre de 2014 con el Departamento de Educación es una relación indefinida no fija" y, en consecuencia, "condena a la administración demandada". Este sindicato ha querido remarcar su apuesta por la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores "mediante reivindicaciones y protestas, pero también poniendo nuestros servicios jurídicos al servicio de aquellos que los necesiten cuando esos derechos no sean respetados". No obstante, ha recordado que "la responsabilidad de acabar con la temporalidad es del Gobierno foral responsable, a su vez, de haber creado la escandalosa tasa de temporalidad que existe en la Administración".





Abusivo



La segunda sentencia, en este caso del Juzgado de lo Social nº 1 de Pamplona, ha declarado como indefinida no fija a una trabajadora de la UNED de Pamplona que ha ido encadenando contratos temporales desde 2014. El fallo, ha informado UGT, declara que tanto el primer contrato eventual como los siguientes dos contratos por obra o servicio se suscribieron en fraude de ley por lo que la relación debe considerarse como indefinida no fija. En cuanto al último contrato, de interinidad para la cobertura de vacante, el juzgado lo califica de "abusivo" al tener una duración "inusualmente larga".

La responsable de la Federación de Enseñanza de UGT de Navarra, Mª José Anaut, ha valorado "muy positivamente" la sentencia de este caso llevado a los tribunales por el sindicato al reconocer la condición de indefinida no fija de la trabajadora de Administración y Servicios de UNED. A su juicio, "es otro caso claro de situaciones abusivas por contrataciones con duraciones inusualmente largas", una práctica por parte de órganos administrativos que considera "urgente" erradicar.

La representante sindical ha indicado que "cuando el uso abusivo de la contratación temporal se lleva a cabo por empresas privadas el contrato se convierte en fijo, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores". "Sin embargo, en la Administración lo que se logra en caso de fraude es la condición de indefinido no fijo que es una creación jurisprudencial, ya recogida en la ley", ha subrayado.