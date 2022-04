El tiempo en Navarra: otro amanecer bajo un manto blanco

Blanco amanecer por segundo día consecutivo en gran parte de Navarra este sábado por la mañana tras una noche y una primera hora en la que ha nevado de forma intermitente con acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros por encima de los 400 metros, por lo que hasta mediodía se mantiene activa la alerta naranja.



Está previsto que Korrika, la carrera en favor del euskera que organiza AEK, llegue esta mañana a Pamplona y su Comarca. La nevada está remitiendo, por lo que la carrera seguramente pueda transcurrir con normalidad. Korrika comenzó el jueves en Amurrio y permanecerá hasta el martes recorriendo la Comunidad Foral.





Y asi estamos Pamplona/Iruña pic.twitter.com/WJYD5T4jE3 — Car Butti (@Car54205102) April 2, 2022

10cm en berriozar pic.twitter.com/TfGtMoaL9D — Carlos Santamaria (@CarlosS72722642) April 2, 2022

Otro chubasco intenso de nieve entrando a Pamplona ?? pic.twitter.com/km9lYnIDEI — Urko Jalle (@Navarrameteo) April 1, 2022

provocadas por laen varias líneas de villavesa:- L14. No accede a Artica.- L16. Beriain Viejo no accede al Pueblo.Laprevé para este sábado en Navarra, al principio nuboso o cubierto, excepto en el extremo sureste donde predominarán los intervalos nubosos, tendiendo a partir de mediodía a intervalos en toda la Comunidad.Precipitaciones en la primera mitad del día queen el extremo norte, donde podrían ser localmente persistentes y ocasionalmente tormentosas, tendiendo a remitir por la tarde. La cota de nieve estará en la mitad norte alrededor dea cualquier nivel. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña.Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles generalizadas excepto en la Ribera donde no se esperan, más intensas en el Pirineo. Viento del noroeste, con intervalos de fuerte en la Ribera del Ebro y en zonas altas, disminuyendo a flojo al final del día.EL TEMPORALEl Gobierno de Navarra mantendrá el despliegue de equipos quitanieves ante la predicción meteorológica que anuncia nevadas por encima de los 500 metros durante el fin de semana.Por la mañana del sábado los equipos aumentarán a 65. No obstante, la previsión de las próximas horas y días hará que el despliegue de quitanieves se extienda hasta el próximo lunes, con carácter preventivo.Se espera que la cota esté a mediodía en torno a los 500 metros aproximadamente, bajando de nuevo a 200/300 el viernes noche, hasta el sábado a media mañana.Imágenes de la nevada desde el instituto de Mendillorri. Vídeo: cedidoPRECAUCIÓN EN LA CARRETERAAnte la adversa predicción meteorológica es aconsejable consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el desplazamiento, bien a través del teléfono 848 423 500 o bien en la web incidenciascarreteras.navarra.es. También es conveniente no realizar viajes innecesarios, emplear si es posible el transporte público, adecuar la velocidad del vehículo al estado de la vía y llevar un teléfono móvil.SALIDAS AL MONTE Y CAMINO DE SANTIAGOPor otra parte, el Servicio de Protección Civil y Emergencias aconseja extremar las precauciones en las salidas al monte previstas para este fin de semana, debido a la nieve, las bajas temperaturas y las rachas fuertes de viento previstas en zonas altas para estos días.Asimismo, Protección Civil también pide a las personas que vayan a realizar la etapa del Camino de Santiago que une San Juan Pie de Puerto / Donibane Garazi con Orreaga / Roncesvalles que empleen la carretera Luzaide / Valcarlos y no la conocida como Ruta de Napoléon, por Huntto, Orisson y el collado de Lepoeder.