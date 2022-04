El mes en el que se anunció el fin de la pandemia sumó la mayor cifra de delitos sexuales en 2 años

PAMPLONa – Octubre de 2021 fue el mes en el que se anunció, de manera precipitada como se demostró poco después con la llegada de la sexta ola, el final anticipado de la pandemia. A efectos policiales, dicho mes ha quedado también subrayado en rojo. De hecho, octubre de 2021 ha resultado el mes en el que más delitos contra la libertad sexual se han denunciado en Navarra en los dos últimos años. Fueron cursadas un total de 22 denuncias. Así se recoge en la Memoria de la Policía Foral, que va desgranando por meses las denuncias de delitos sexuales en los dos últimos años y no hubo ningún otro mes como el señalado. De hecho, en octubre de 2020, cuando además se aceleró la segunda ola de la pandemia y Navarra decretó incluso toque de queda, solo hubo siete denuncias por delitos de este ámbito. En mayo de 2021, con 20 denuncias, y en agosto del mismo año, con 16, se dieron los meses con mayor incidencia de este tipo de delitos. En cuanto a la anualidad, en todo 2021 se recogieron un total de 137 denuncias por delitos sexuales, después de que en 2020 se situaran en 115. Por tanto, el crecimiento es del 19%.

Respecto a los tipos penales, resulta significativo el hecho de que en el año 2021 se constata un aumento generalizado en tres de las cuatro tipologías analizadas, sólo los abusos sexuales con penetración disminuyen, concretamente el 21%. El resto presentan ascensos moderados, destacando el 42% de aumento de las agresiones sexuales.

el resto de delitos La evolución de los datos correspondientes al año 2021 no sigue un patrón similar al comportamiento registrado en el año anterior, si bien la magnitud es inferior al inicio del año y parte del verano, en el resto del año se alcanzan valores superiores al ejercicio anterior. La Policía Foral analiza en su propio informe que en 2021, ya de la mano de una mayor actividad social, se ha producido un repunte evidente en todos los datos. No obstante, pese a la lógica de este incremento interanual, no deja de resultar preocupante la recuperación de algunas cifras relacionadas, precisamente, con algunos de los delitos más graves, como son aquellos cometidos contra las personas y contra la libertad sexual.