El tudelano Paco Carcavilla se enfrenta al reto de subir tres tresmiles para visibilizar el problema del suicidio

Ascender tres montañas de más de 3.000 metros de altura: Monte Perdido (3.355 metros), Taillón (3.144 metros) y Aneto (3.404 metros). Los números no ha sido elegido al azar: durante las tres últimas décadas, más de 3.000 personas se han suicidado al año en España. "Son cifras desorbitadas que hay que bajar. A quien no le ha tocado de cerca el suicidio, las desconoce. Queremos que se visibilicen para que los políticos se pongan de acuerdo y pongan en marcha un plan nacional de prevención del suicidio", explica el tudelano Paco Carcavilla, promotor del reto 3 x 3000: una vida, vívela, y cuyo hijo Mario se suicidó en el verano de 2020, cuando contaba con 19 años.

El primero de los tresmiles que ascenderá Paco, junto con su hermano Carlos y tres amigos (Sheila Merino, Juan Pablo Izquierdo y Pablo Sangüesa), será Monte Perdido, en Huesca. La cita será en Jueves Santo. "El plan es salir de Cascante sobre las 5.30 o 6 horas del jueves y empezar a andar sobre las 9.30-10 horas. Tenemos unas 5 horas hasta el refugio, donde dormiremos. El viernes haremos cima y bajaremos al refugio para dormir. El sábado acabaremos de descender y volveremos a casa", resume.

Paco, que vive a caballo entre Noáin y Cascante, de donde es originaria su esposa Beatriz Ruiz, admite que "nunca he subido tan arriba" –la cima de Monte Perdido está a 3.355 metros–, pero asegura que el reto que se ha planteado "me va a servir también de terapia: soy de la Ribera y el Moncayo lo vemos todos los días al abrir la ventana. Con mi hijo subí una vez y cada vez que subo ahora allí conecto más con él, lo siento más cerca. Hace un tiempo, en una de las caminatas, vi una piedra que me llamó la atención y le hicimos un grabado. Con mi cuadrilla subimos a depositarla a la cima. También he subido en Navidades a poner un nacimiento. Es un sitio especial para mí".

POR UN PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN

Paco enumera los objetivos principales del desafío montañero 3 x 3000: una vida, vívela: "visibilizar las elevadas cifras de suicidio que hay en España. Llevamos tres décadas por encima de los 3.000 suicidios anuales y las cifras siguen subiendo. Tenemos que hacer algo para que bajen. Por eso queremos reivindicar que se elabore un plan nacional de prevención del suicidio y pedir que la educación emocional se convierta en una asignatura en los centros escolares , incluso troncal, porque es la manera de que los jóvenes aprendan a gestionar las emociones".

Para "llamar la atención" sobre todo esto, Paco asegura que "en vez de estar en casa protestando, pienso que si hago algo extraordinario, será más fácil que más gente sepa lo que está pasando con los suicidios" y comenta que lleva varios meses preparándose e, "incluso a raíz de proponerme el reto, he dejado de fumar. Con la motivación correcta, todo se puede conseguir. Todo está en la cabeza", asevera.

En el reto deportivo, que espera completar durante los meses de verano con las ascensiones al pico Taillón y al Aneto, Paco cuenta con la colaboración desinteresada de varios negocios particulares que financiarán los gastos logísticos. El remanente servirá también para financiar la actividad de Besarkada, asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido, que "nos ayudó mucho", finaliza Paco.