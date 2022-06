"La ley contra la prostitución no es abolicionista, es punitiva y carcelaria"

Carmen Meneses, antropóloga doctora por la Universidad de Comillas y experta en prostitución tras realizar incontables investigaciones lo tiene claro: la proposición de ley aprobada el pasado martes en el congreso de los diputados "para lo único que va a servir es para empeorar la situación de las prostitutas", defiende.

Conoce bien la situación de las prostitutas en el Estado, estuvo viviendo en cinco prostíbulos. ¿Con qué se encontró?

-Estuve viviendo entre siete y diez días en dos prostíbulos de Galicia, en Euskadi, en Andalucía y otro en Madrid. Los prejuicios que yo llevaba, los mitos, todo lo que había leído€ se cayeron. No hay nada de eso, he vivido con más de 150 mujeres y ninguna estaba coaccionada, no lo hubiese consentido, habría llamado a la Policía.

El estigma es tan grande, la humillación... que nunca ejercen en el lugar donde viven. Generalmente la del Estado están en Europa. Alemania, Suiza, Holanda... porque ganan más dinero y hay menos estigma. Con trabajar un mes o dos viven todo el año. Aquí la mayoría son latinas, han venido con un proyecto migratorio, en algunos casos venían a eso y otras venían a otro trabajo y se torció y acabaron ahí. ¿Por que? Porque son menos horas de trabajo y se gana más dinero. Pero, no te estoy hablando de víctimas en ningún caso, eso es un tema aparte.

¿Qué ocurre con ellas?

-En el caso de víctimas de trata sus historias son terroríficas, pero son minoritarias. En Euskadi por ejemplo están entre un 9 y 10 %y en el Estado entre un 10-15%. Pero las cifras que nos da la memoria de fiscalidad del estado no llega al 1%. Eso quiere decir que cada año hay un 9% que no han sido identificadas, y es lo importante, es lo que tiene que hacer el gobierno. Identificar cuantas hay, y no victimizar a todas las mujeres.

¿Quiere decir que se tiende a victimizar a las prostitutas como si todas fueran víctimas de trata?

-Efectivamente, y no es cierto. Te hablo de locales. La calle es distinta, la victimización es mayor.



Pero para eso ya había leyes.

-Sí, la ley de seguridad. No necesitábamos esto. Ya se multa y la policía controla el tema. E incluso en los locales eh, la policía hace inspecciones todos los años y se han cerrado muchísimos locales. Por eso te digo que es una ley que no necesitamos. Es una cosa de moral. Es una cruzada ideológica, moral y una concepción del feminismo de pensamiento único. Porque el feminismo es algo mucho mas amplio y diverso. He aprendido mucho de las prostitutas, que me han dado muchas lecciones que no me han dado en la academia

¿Se considera abolicionista?

-A mí no me gusta la prostitución. Si me tienes que calificar de alguna manera es contra todo tipo de criminalización en la prostitución. Personalmente, he vivido ahí y respeto a las mujeres. A mi me cuesta verlo como un trabajo, me han escupido, me han humillado, me han llamado puta.. no conozco ningún trabajo en el que eso te pase. También es verdad que cuando yo hablo con ellas me dicen: "Eso es producto del estigma, en el momento en el que nos dignifiquen que tengamos mejores condiciones se nos respetará mas", y puede ser. A mí personalmente no me gusta pero eso no quiere decir que no haya mujeres que tomen sus decisiones y que sean tan válidas somo las mías.

Yo no le tengo que decir a nadie lo que tiene que hacer, ni quiero condenar a nadie por lo que hacer. Y es es lo que se está haciendo, es una condena hacia las prostitutas, una forma de sacrificarlas en función de una idea del patriarcado muy determinada. Ellas tienen otra visión, piensan que rompen con el patriarcado al usar su sexualidad de otra forma diferente, con lo cual son visiones distintas. Puedes compartirlo más o menos pero es su visión. Creo que en el feminismo tenemos que estar todas, no puede haber una imposición, y esto lo es. Es un tema muy controvertido y no es un tema nuevo. Ya se han dado en otros países antes, y nos está sucediendo ahora.

Se muestra contraria a multar a los clientes, a los puteros.

-Sí, me muestro contraria a toda la criminalización. De todas formas ya se les estaba multando. ¿Ahora qué queremos, meterles en prisión? No entiendo la ley, no entiendo su sentido. Yo ahí apoyo lo que dijo el PNV; señores, esto es una pataleta porque no les ha salido lo otro. Aquí el consentimiento no se tiene en cuenta, pero para ver si hay acoso o violación sí se tiene en cuenta el consentimiento. En una ley no puede haber contradicción jurídica.

¿Considera que esta ley tiende hacia el prohibicionismo más que abolicionismo?

-Es punitiva y carcelaria. Suena mal y por eso le llaman abolicionismo. En el fondo todas las mujeres pueden ser abolicionistas, menos una pequeña parte que lo considera trabajo, y yo les apoyo con lo que pidan, pero esto es punitivo. No puedes educar con el código penal. Educamos invirtiendo en educación, con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con una forma de ver las relaciones afectivo sexuales entre mujeres y hombres con respeto. En eso tenemos que invertir. Y debemos invertir en servicios sociales. Las mujeres entran en la prostitución porque ha fracasado las sociedad del bienestar para apoyarlas y porque ha fracasado el mercado laboral.

Hay algunas que están libremente y sin ningún tipo de presión, pero hay un sector que esta ahí no porque le guste. Y con esta ley no se le da respuesta. Por eso lo partidos han preguntado donde están las medidas sociales. Además, esta ley salió en Alemania, y con un paquete de medidas sociales, y solo el 20% se acogió a recursos sociales, a las demás no les llegaba. No tenemos recursos sociales en el estado para atender al volumen de mujeres que están en prostitución. Hay que ser realistas

¿Es contraproducente si no hay medidas como una renta básica universal o una reforma de la ley de extranjería?

-La iniciación en la prostitución la esta produciendo la ley de extranjería. Una ley que te obliga a estar en un país tres años sin hacer nada€ ¿de qué vives? No te queda más remedio que ejercer la prostitución. ¿Quién es realmente quien empuja a las mujeres migrantes que vienen con su proyectos a la prostitución? La ley de extranjería. Y está en manos del Gobierno cambiarla. Habla con cualquier ONG. Cualquiera te dice lo que pasa. Muchas han firmado manifiestos contra la ley por las consecuencias que ven para estas mujeres. No necesitamos esta ley, sino que necesitamos modificar la ley de extranjería y ayudar a las mujeres a tomar sus propias decisiones. Aquellas que están instaladas darles condiciones adecuadas, y sacar a las que no quien esta ahí. Y por supuesto, en el caso de las víctimas de trata hay que perseguir el delito y tener un sistema de identificación bastante mejor y de apoyo a ellas.



Amnistía Internacional ha puesto de ejemplo a Irlanda para mostrar los peligros de las leyes que tipifican el trabajo sexual: facilitan los ataques y abusos contra personas que realizan ese trabajo.

-Efectivamente. Hay estudios que plantean que en los países donde las prostitución está criminalizada hay ocho veces mas probabilidades de sufrir violencia, y cuatro veces mas de tener problemas de salud, peores condiciones de higiene, enfermedades de transmisión sexual€ hay muchos estudios internacionales, eso si, todos en ingles, porque en España no interesa estudiarlo. Porque como se quiere imponer esa ideología, y los datos no apoyan su opinión pues no doy datos€

¿Esta ley abolirá la prostitución?

-No, para nada. Va a empeorar la situación, espero que se rebaje un poco el nivel de las medidas planteadas.