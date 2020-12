Un detenido en Donostia tras disolverse un botellón

donostia ? Un botellón que se celebraba el sábado en Donostia se saldó con la detención de un joven de 26 años y la imputación de otro, según informó el Departamento vasco de Seguridad.

Según la institución, los hechos comenzaron en la plaza de la Trinidad hacia las 21.00 horas, a donde acudió la Ertzaintza para presenciar qué sucedía y fue recibida con lanzamiento de botellas y vasos. Posteriormente llegaron otras patrullas a la zona y el grupo se dispersó.

A pesar de ello, se produjeron nuevas trifulcas en la plaza de la Constitución y zonas adyacentes, que fueron grabados por transeúntes. En las grabaciones se pueden apreciar momentos de tensión así como a algunos de los presentes profiriendo gritos contra los agentes. Algunos de los jóvenes implicados en el tumulto negaron que hubieran recibido a los ertzainas con lanzamiento de objetos. Tras disolverse el botellón, un participante fue arrestado como presunto autor de un delito de atentado a la autoridad por golpear a un agente con una botella. A otro, por su parte, se le abrieron diligencias por desórdenes públicos.

Además, la Policía vasca puso más de un centenar de sanciones el fin de semana por no respetar las normas anticovid. En Tolosa fue multado un grupo de doce personas por beber en la calle y no hacer un uso correcto de las mascarillas mientras que en Bergara se sancionó a otras once.

En la localidad vizcaína de Ortuella también se produjo una detención ayer. En este caso, una mujer fue arrestada por desobediencia grave tras no querer ofrecer su identidad, tal y como solicitaron los policías. La detenida estaba en un grupo de personas que estaba bebiendo alcohol y en él estaban también tres menores de edad, que fueron sancionados.

Por otra parte, en Bilbao fueron notificadas cerca de 40 denuncias en dos establecimientos hosteleros, ya que no se estaba respetando el uso de mascarillas y los clientes tomaban consumiciones de pie, sin distancias de seguridad, algo expresamente prohibido en la actualidad.

También en Ortuella intervino la Ertzaintza ante la presencia de un grupo de personas bebiendo en la calle sin mascarillas y con la música alta, que motivó la presencia de los agentes. En Vitoria también hubo actuaciones policiales antibotellón el fin de semana.