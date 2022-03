Así es cómo debes actuar si se incendia tu vivienda: consejos para salir vivo

¿Sabrías actuar en caso de que te tocara vivir un incendio en tu casa o en el edificio en el que vives? ¿Serías capaz de utilizar un extintor? SOS Navarra, el centro de gestión de emergencias en Navarra, ha difundido a raíz del siniestro ocurrido este domingo en el Casco Viejo de Pamplona, consejos para prevenir incendios y minimizar las consecuencias si las llamas te amenazan, la principal de ellas es que si el humo te impide respirar, procures circular agachado y te protejas la boca y la nariz con un pañuelo mojado.

CÓMO ACTUAR EN EL HOGAR



- No coloques materiales combustibles como cortinas, adornos navideños o trapos, cerca de focos de calor.

- No desatiendas nunca los alimentos en el fuego, plantas o chimeneas. Ten especial cuidado con los niños y los focos de calor.

- Limpia periódicamente las campanas extractoras de humo y los aspiradores.

- No sobrecargues enchufes y evita empalmes provisionales: utiliza correctamente los aparatos e instalaciones eléctricas.

- Si eres fumador, apaga bien las colillas mojándolas con agua antes de tirarlas a la basura. Recuerda que es muy peligroso fumar en la cama.

- Revisa periódicamente tu instalación de gas y utiliza correctamente sus aparatos.

Y si utilizas bombonas de gas butano:

- Cierra la llave de paso cuando no estés utilizando el gas. Asegúrate de hacerlo antes de acostarte y al ausentarte de casa.

- Para encender un aparato, prende la cerilla o el mechero y aproxímala al quemador antes de abrir la llave de paso del gas a los quemadores.

- Mantén la cocina permanente y correctamente ventilada, pero sin que se produzcan corrientes de aire que puedan apagar la llama.

- Evita que el derrame de líquidos apague la llama y el gas siga saliendo.

- Si huele a gas, cierra la llave de paso y abre las ventanas.

- No pulses el interruptor de la luz ni enciendas una cerilla, porque podrías provocar una explosión.

- Guarda las bombonas de butano de reserva de pié y en lugar bien ventilado.

- Para comprobar si hay fugas en la instalación, abre la llave de la bombona y aplica espuma de jabón a la válvula, tubo y uniones. Observa si se forman burbujas en algún punto. Si es así, hay escape, por lo que debes cerrar la válvula y avisar para que revisen la instalación.

CÓMO ACTUAR EN EDIFICIOS



- Si estás en un espacio público, da la voz de alarma y sigue las instrucciones que se proporcionen.

- Únicamente debes intentar apagar el incendio cuando se encuentra en su inicio; tienes posibilidad de situarte entre el fuego y la puerta de salida sin quedar rodeado por las llamas y; dispones del medio adecuado para extinguirlo.

- Si no es posible apagar el incendio, debes evacuar la zona:

*No utilices los ascensores.

*En pisos altos, circula hacia abajo.

*Si el humo impide respirar, procura circular agachado protegiéndote la boca y la nariz con un pañuelo mojado.

- Si la vía de evacuación está obstaculizada:

*Dirígete a la estancia más alejada del fuego que tenga ventana.

*Cierra las puertas colocando trapos o toallas húmedas en las rendijas y pide ayuda desde la ventana.

*Si la única manera de escapar es atravesando el fuego, hazlo envolviéndote en una manta, a ser posible mojada.

-Para auxiliar a una persona con la ropa inflamada: evita que corra, túmbala en el suelo y cúbrela, incluso la cabeza, con una manta o abrigo. Hazla rodar hasta que se apague. Si el fuego prende el pelo, envuélvelo con un paño mojado y coloca la cabeza debajo de un chorro de agua.

CÓMO SE USA UN EXTINTOR



Sigue estos pasos en caso de incendio

- Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlo sobre el suelo en posición vertical.

- En caso de que el extintor posea manguera, asirla por la boquilla para evitar la salida incontrolada del agente extintor y no dirigirla hacia las personas.

- Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla.

- Antes de acercarse al fuego, realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor, para lo cual, apretaremos la palanca o, en caso de que exista, la maneta de accionamiento del extremo de la boquilla.

- Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta

- En caso de espacios abiertos acercarse en la dirección del viento

- Dirigir el chorro a la base de las llamas y mover la boquilla con rapidez de izquierda a derecha.

En el caso de incendios de líquidos:

- Proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido horizontal en zig-zag, evitando que la propia presión de impulsión pueda provocar el derrame incontrolado del producto en combustión.

- Bordear el fuego gradualmente desde los extremos.

- Al retirarse del fuego extinguido no darle la espalda, ya que podría reavivarse inesperadamente.