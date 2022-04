El timo por Bizum con el que te pueden robar 3.000 euros en Semana Santa

La Semana Santa es época de escapadas y sinónimo de alquiler de alojamiento. El incremento de la demanda de alojamientos viene acompañado de ciberestafas y, en especial, una modalidad que va en aumento: el 'timo de Bizum'.

El uso de la aplicación de pagos instantáneos crece cada día, no obstante, algunas de sus funciones no son conocidas por todos los usuarios, algo que los ciberdelincuentes aprovechan para estafar dinero. En Semana Santa, el principal objetivo son los arrendadores de apartamentos o casas rurales. Los estafadores se hacen pasar por inquilinos y, una vez se ganan su confianza, les proponen realizar el pago del alquiler a través de Bizum. El dueño de la vivienda recibe una notificación que parece indicarle que ha cobrado la cantidad acordada, pero en realidad se trata de una solicitud de pago.

"La víctima recibe un mensaje en el que se puede comprobar que es un pago, pero hay que leerlo con detenimiento, ya que la estrategia es engañar al arrendador no enviándole el dinero acordado, sino realizando la acción inversa", explican a la Cadena Ser desde reclamador.es. Una vez que se acepta la operación, la transacción se realiza al instante y no se vuelve a saber nada más del estafador. No sólo eso, sino que en un hipotético litigio, este podría alegar que el envío de dinero se efectuó de forma voluntaria.

No es la única estafa de esta índole. En su página web, el Banco de España alerta sobre tres fraudes habituales que se valen de la popular aplicación de pagos:

- El timo del falso comprador. Una persona interesada en un artículo de segunda mano que alguien puesto en venta le pide el número de móvil para hacerle un bizum en concepto de señal, pero en vez de enviarle el dinero hace uso de la funcionalidad de solicitarlo.

- El timo del falso vendedor. En este caso, el ciberdelincuente vende cosas muy apetecibles a un precio por debajo del de mercado. A quienes piquen, les piden que le adelanten el dinero o una parte para hacer el envío. La víctima pagas por Bizum, el producto nunca llega y el vendedor desparece con el dinero rápidamente.

- El timo de las falsas ayudas. Otro ejemplo habitual es el de las falsas prestaciones de la seguridad social o ERTE. Los estafadores contactan con sus víctimas por SMS o llamada, simulando ser un organismo público que emite una notificación oficial. Bajo este pretexto, anuncia que realizará un envío a través de Bizum, pero el engaño consiste, de nuevo, en solicitar dinero.