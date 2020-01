Angela Merkel homenajea a los supervivientes de Auschwitz

alerta contra el olvido. La canciller alemana, Angela Merkel, homenajeó ayer a los supervivientes de Auschwitz, a punto de cumplirse los 75 años de la liberación del mayor campo de exterminio de la Alemania nazi, y recordó su valor como figuras "clave contra el olvido" frente al antisemitismo actual. "Cada ataque antisemita, cada amenaza ultraderechista es un ataque contra los valores fundamentales de nuestra sociedad y democracia", afirmó al inaugurar en Essen la exposición Survivors. Faces of Life after the Holocaust, formada por retratos de 75 supervivientes. Foto: Efe