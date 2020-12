Bruselas plantea directrices de "contingencia" para un posible Brexit sin acuerdo

La Comisión Europea presentó este jueves una serie de directrices de "contingencia" para que los Estados miembros se preparen para un Brexit sin acuerdo el próximo 1 de enero, ante la encallada situación de la negociación entre Londres y Bruselas.



Las directrices, que hace tiempo habían reclamado los Estados miembros, abordan los ámbitos de la conexiones y la seguridad aérea y del tráfico rodado y la pesca.



"Las negociaciones aún están en curso, pero el final de la transición está cerca (...). Tenemos que estar preparados", dijo en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien cenó anoche en Bruselas con el primer ministro británico, Boris Johnson.





Negotiations are still ongoing but the end of the transition is near. There is no guarantee that if & when an agreement is found it can enter into force on time. We have to be prepared including for not having a deal in place on 1 January. Today we present contingency measures ?? pic.twitter.com/FQ4Urn9YUC