Comienza la negociación para reactivar el acuerdo nuclear con Irán

Las conversaciones en Viena sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 con Irán se retomarán este lunes, tras un parón durante los últimos días, según confirmó el jueves Enrique Mora, 'número dos' del Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea.



"Las conversaciones en Viena se retomarán el lunes 27 de diciembre", señaló a través de su cuenta en la red social Twitter. Así, dijo que la comisión conjunta del acuerdo nuclear "se reunirá para discutir y definir el camino hacia adelante".



Mora hizo hincapié en que "es importante aumentar el ritmo sobre los asuntos pendientes clave y avanzar, trabajando de cerca con Estados Unidos". "Bienvenidos a la octava ronda", zanjó el 'número dos' del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.





