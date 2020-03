Iñaki Garcinuño, Cebek: "El Real Decreto ha sido una chapuza y una improvisación"

El máximo responsable de Cebek, entrevistado en Euskadi Hoy de Onda Vasca ha asegurado que la jornada del lunes fue caótica para las empresas. Iñaki Garcinuño ha denunciado que el Real Decreto se ha elaborado de la noche a la mañana y que se aprobó sin estar redactado. "De ahí, que después los socios de gobierno no estuviesen de acuerdo y las medidas no se publicasen hasta minutos antes de su entrada en vigor" ha añadido.

El presidente de la patronal vizcaína ha criticado que el gobierno de Madrid no aclare las dudas de los empresarios y pone como ejemplo un artículo que apunta a que las empresas podrán mantener un retén mínimo de indispensable similar al de un fin de semana. Garcinuño ha señalado que no está claro si a esta situación se puede acoger cualquier empresa o solo las que habitualmente están activas los sábados y domingos, y ha advertido que es cada empresa la que debe arriesgarse a interpretar el artículo y a ser multada.

Además, el presidente de CEBEK ha afirmado que 24 horas no son suficientes para cerrar una empresa y ha considerado que el Real Decreto debería haberse aprobado después de negociarlo con empresarios y sindicatos y "con el que ha sido un socio fiel: el Gobierno Vasco". Garcinuño añade que "no vale el café para todos" y que la medida no va a afectar igual a Murcia, donde el sector primario seguirá produciendo, que a Euskadi con una economía industrial. Estamos en un estado autonómico, y "cada región debería haberse podido adaptar a esta medida", ha dicho el responsable de Cebek.

Iñaki Garcinuño ha vaticinado que vamos a sufrir una crisis económica importante que desembocará en una pérdida de empleo, y ha augurado que entonces "los sindicatos responsabilizarán a los empresarios y saldrán a manifestarse a la Gran Vía. Quizás nosotros también tengamos que manifestarnos" ha añadido Garcinuño.